Un ministre handicape le «gouvernement de combat» de Macky

Le Président Macky Sall aime s’entourer des personnes les plus controversées. Dans tous les gouvernements qui sont passés, il y’a eu des ministres-catastrophes. L’actuel «gouvernement de combat» ne fait pas exception à la règle. Un ministre est en train de briller de par son incompétence. Et le chef de l’Etat refuse de se séparer de lui. Mais cet homme risque de mener le locataire du Palais à sa perte.

Depuis le 17 septembre, le Sénégal a une nouvelle équipe gouvernementale. Conduite par le Premier ministre Amadou Ba, ces hommes et femmes devaient former le «gouvernement de combat». Ledit gouvernement devait faire face au dur quotidien des sénégalais. « Les mesures d’allègement du coût de la vie et de soutien à l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes, la lutte contre les inondations et la cherté du loyer resteront pour moi la priorité des priorités », avait promis le Président Macky Sall.

Mais depuis lors, force est de constater que les problèmes sociaux sont toujours là. D’ailleurs c’est l’une des principales causes de la recrudescence de l’émigration clandestine. Depuis quelque temps, ce phénomène a repris de plus belle dans le pays. Alors que le nouveau gouvernement avait tout pour faire face aux besoins des jeunes. Mais faut dire que le ministre en charge de ce secteur ne vaut pas mieux que son prédécesseur. Et cela Xibaaru ne cesse de le dire. Pape Malick Ndour, pour ne pas le citer, a complètement échoué dans sa mission poussant la jeunesse sénégalaise à chercher des lendemains meilleurs.

Jour après jour, semaine après semaine, les jeunes continuent de braver les océans. Le Sénégal est devenu une zone de transit de migrants. Des centaines de jeunes sont morts dans le ventre de l’Atlantique. Un phénomène qui prend de l’ampleur. En l’espace de 72 heures, les forces de défense et de sécurité ont interpellé plus de 200 migrants. La plupart d’entre eux sont des jeunes qui pouvaient construire ce pays. Poussés par le désespoir, ils ont tenté le diable dans les creux des vagues. Malheureusement, la mort de ces jeunes n’émeut pas leur ministre de tutelle. Non seulement Pape Malick Ndour brille de par son absence depuis que les départs massifs sont notés.

Mais lui et ses services n’ont pas jugé nécessaire de se déplacer vers ces jeunes pour trouver des voies et moyens pour les maintenir au bercail. Chose qui ne se fera pas avec de beaux discours. Ce gouvernement d’attaque n’a mis en place aucune politique d’emploi et d’auto-emploi efficace pour maintenir cette jeunesse désemparée chez eux. Et Pape Malick Ndour en est l’un des principaux responsables. Pour quelqu’un appartenant à un gouvernement d’attaque, ce ministre n’a trouvé que des Jakarta aux jeunes dans un pays où ces deux roues ne sont pas les bienvenues. Voici le bilan de l’homme à la tête de ce département ministériel.

Si cela n’est pas un échec dans un gouvernement d’attaque, on se demande bien ce qui l’est réellement. La recrudescence du phénomène de l’émigration clandestine prouve combien les politiques de jeunesse de Pape Malick Ndour sont inefficaces.

N’eût été le ministère de l’intérieur, on serait tenté de dire que les autorités sénégalaises ont abandonné ces jeunes entre les mains des requins de l’Atlantique. D’où la nécessité pour le président Macky Sall de régler cette petite équation à moins de sept (7) mois de son départ. Sinon, cet échec de Pape Malick Ndour va considérablement entacher tous les efforts qu’il a fait pour les jeunes.

Le ministre de la Jeunesse doit comprendre qu’il est plus que temps d’organiser ses jeunes prêts à tout. Une chose qui ne se fera que par une bonne politique de jeunesse. Chose que Pape Malick Ndour est dans l’incapacité de faire. Sa vision semble ne pas dépasser la devanture de son bureau. À la veille de l’exploitation du pétrole et du gaz, le pays a besoin de sa jeunesse. Au-delà des querelles politiques, le «gouvernement d’attaque» est attendu sur ce terrain. Malheureusement, le chef de l’Etat aime s’entourer des ministres contestés.

Le gouvernement de Amadou Ba est porteur d’espoir. Beaucoup de sénégalais espèrent qu’il saura régler leurs problèmes. Mais jusqu’à présent, de nombreux ministres dorment encore. Pendant ce temps les «gorgorlous» sont étranglés par la cherté de la vie. Des jeunes sans espoir reposent dans le ventre de l’Atlantique. Il est temps pour Macky et son premier ministre de se débarrasser des mauvaises graines qui les entourent. Sinon, ils les emporteront dans leur chute.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru