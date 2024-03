Macky Sall commet une grosse erreur…fatale à Amadou Ba

Parfois on se demande à quoi joue le Président Macky Sall ? Depuis quelques jours, le chef de l’Etat pose des actes qui font grincer des dents. Celui qu’on qualifiait de génie politique multiplie les erreurs. À quelques jours de la fin de son dernier mandat, le locataire du Palais pose des actes nuisibles au candidat de Benno Bokk Yakaar. Après avoir demandé à la coalition au pouvoir de mouiller le maillot pour Amadou Ba, le commandant en chef vient de poser un acte qui sera fatal à l’ancien premier ministre.

Amadou Ba était bien parti pour devenir le cinquième président de la République. Tous les sondages lui donnaient la victoire au premier tour. Mais tous ces efforts sont jetés à l’eau par son Patron. La mouvance présidentielle a refusé de battre campagne contre son candidat. Et le président Macky Sall a posé des actes qui sont allés contre son candidat. Non seulement le chef de l’Etat ne s’est pas impliqué dans la campagne de son candidat. Mais il vient de libérer son principal bourreau. Un homme qui risque de causer beaucoup de problèmes au champion deBBY.

Comme on s’y attendait, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont recouvré la liberté. La nouvelle est tombée tard dans la nuit du jeudi. Faisant réagir leurs inconditionnels qui ont laissé exploser leur joie. Cette libération a créé une ambiance indescriptible aux alentours de la prison de Cap Manuel. Les patriotes se sont massés devant la prison et n’ont cessé de chanter de scander «Nioune Sonko laniou beug (Nous, nous n’aimons que Sonko) ». Prise d’assaut par les militants, la Cité Keur Gorgui a aussi repris ses habitudes de fête. Les jeunes se sont précipités chez le PROS (Président Ousmane Sonko).

Jamais Macky Sall n’a commis une si grossière erreur. Sur le plan politique, le patriote en chef et son poulain sont les bêtes noires du système. Ils ont tenu tête au régime en place. Ces leaders du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail et la Fraternité (PASTEF) ont su se hisser au sommet grâce aux jeunes. Ces derniers voient en ces patriotes ceux qui vont changer le système. Et faut dire que ces ex pensionnaires de la prison de Cap Manuel ont un programme revolutionnaire.

Le timing n’est pas bon pour Amadou Ba. Macky a libéré ses bourreaux en pleine campagne électorale. Jusqu’ici, la coalition «Diomaye président» faisait une campagne assez timide. Le retour de Sonko et Diomaye va tout chambouler. Toutes les personnes arrêtées sous Macky Sall sortent en héros. Les deux patriotes ne feront pas exception. Ils vont drainer des foules, draguer les jeunes. Mais ils vont profiter de leur situation en tant que «victimes» d’un complot pour revenir dans le jeu politique. Ce qui s’est passé, ce jeudi soir, prouve que le maire de Ziguinchor est le seul maître du jeu.

Ousmane Sonko n’a pas demandé à être libéré. Ou du moins il ne l’a pas fait officiellement. C’est Macky Sall, grâce à une loi d’amnistie qu’il a fait passer en mode fast track, qui l’a fait sortir de prison. Une liberté en défaveur de Amadou Ba qui n’a pas le soutien de tous les membres de Benno. Le candidat de Benno va maintenant se battre sur deux front. Éviter les coups bas des faucons du Palais. Et trouver la bonne formule pour éliminer la menace Ousmane Sonko-Diomaye Faye.

Une tâche qui ne sera pas facile. L’ex Pastef est une puissante machine politique. Très organisés sur les réseaux sociaux, les patriotes savent déstabiliser leurs adversaires. Si Sonko avait su exploiter cette force, il n’aurait pas compromis ses chances. Malheureusement, il s’est lancé dans une voie insurrectionnelle. Une grosse bêtise pour le leader de l’opposition radicale. Cet homme risque de faire payer à Macky Sall et son régime toutes les souffrances qu’ils ont vécues depuis 2021. Le chef de l’Etat devrait surveiller ses arrières.

La situation est critique pour Amadou Ba. Si Benno et Macky refusent de se battre pour Amadou Ba, ils va tout bonnement perdre le pouvoir. Et si ce pouvoir tombe entre les mains des membres de la coalition «Diomaye président», les membres de la mouvance présidentielle vont le payer cash. Mais pour cela, il faudrait attendre de voir si le scrutin se tiendra à date échue ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru