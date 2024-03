Incroyable ! Des anciens de l’APR « créent » le « Bennoo Bokk Pastef » …

Ceci n’est pas un fait nouveau. Des politiciens sans éthique et sans vergogne qui vont de prairies en prairies à la recherche de l’herbe verte, on en voit dans tous les régimes. Voilà pourquoi, on les traite de transhumants. Ils ont quitté Diouf pour Wade et Wade pour Macky. Aujourd’hui, cette race de politiciens s’est améliorée pour devenir des « transhumants 2.0 » avec une facilité de déconnexion et connexion ultra rapide. Ils quittent leur formation politique pour une autre, juste en un clic. Ces politiciens ont tourné le dos à Macky et à Benno Bokk Yaakaar par un claquement de porte pour créer le « Benno Bokk Pastef » en un claquement de doigt…

Il n’y a qu’au Sénégal où on assiste à une telle situation. C’est incroyable ! Au gré du vent, ils prennent leur décision. Des politiciens qui s’accrochent aux délices du pouvoir, sont capables de retourner leurs vestes. Combien sont-ils dans le régime de Macky Sall qui lui ont tourné le dos entre 2023 et 2024 ? Et qui par miracle se retrouvent dans le camp adverse avec des postes de responsabilités ?

En 2022, des militants et alliés de Benno Bokk Yaakaar chantaient allègrement le nom de Macky Sall. Et aujourd’hui, ils sont en train de vanter les mérites d’un candidat-prisonnier, Bassirou Diomaye Faye. Ce sont des opportunistes qui font allégeance à la coalition Bassirou Diomaye Faye, mais ils sont capables de lâcher ce dernier si jamais ils sentent que Bassirou Diomaye Faye ne remporte pas l’élection présidentielle.

Aujourd’hui, ils font acte d’allégeance auprès de Bassirou Diomaye Faye. Ils n’ont jamais rencontré ni connu Bassirou Diomaye Faye, mais par opportunisme, ils choisissent pour le moment de rejoindre son camp et de quitter Macky Sall. Ils ne tarissent d’éloges pour le moment à l’endroit de Bassirou Diomaye Faye. Dés éloges à l’endroit de Bassirou Diomaye Faye comme si ce dernier avait un faisceau de réalisations à son actif.

Des anciens PM, d’anciens ministres, de grands DG au CV sulfureux, des avocats, des profs agrégé d’université, tous courent derrière un homme de 45 ans qui a Bac+4 et sans aucune expérience étatique avec une étiquette de salafiste. Ces transhumants 2.0 suivent-ils ce machin de politicien pour l’intérêt du Sénégal ou pour leur profit ? La réponse coule de source, ils accourent auprès de Diomaye Faye car espérant que ce dernier s’il est élu Président de la République, leur accordera les mêmes privilèges qu’ils ont toujours obtenus.

Ces politiciens vivent de rentes grâce à leurs activités politiciennes. Ils ne veulent les perdre en aucune manière. Ils sont même pour cela capables de vendre leurs âmes au diable. C’est pourquoi, ils ont rallié la coalition Bassirou Diomaye Faye alors qu’ils ne maîtrisent même pas son programme. En dehors de son programme révélé dont certains points sont ridicules comme l’instauration d’une monnaie locale, la révision de traités internationaux…Bassirou Diomaye Faye partage le même programme caché d’Ousmane Sonko.

Un programme caché qui est de mettre en cas de victoire de leur coalition, aux mains d’intérêts étrangers. Bassirou Diomaye Faye comme Ousmane Sonko, a ainsi un sinistre dessein. Il est l’agent de forces sinistres qui veulent conquérir le monde. Des forces qui, pour parvenir à leurs desseins, sont prêtes à tout pour que leur projet machiavélique aboutisse.

Ce qui est une honte pour le Sénégal, c’est que d’anciens hommes d’Etat qui, pour leurs propres intérêts et non de celui du Sénégal, décident de faire acte d’allégeance à un candidat comme Bassirou Diomaye Faye avec son projet si funeste.

Voici les nouveaux transhumants 2.0 qui ont quitté Benno Bokk Yaakaar pour créer le « Benno Bokk Pastef » en un seul clic.

Lansana Gagny Sakho, ancien DG de l’ONAS

Samba Ndiaye, ancien DG des grands trains du Sénégal

Me Moussa Diop, ancien DG de DDD

Mimi Touré, ancienne Pm

Birima Mangara, ancien ministre du Budget

Mary Teuw Niane, ancien ministre de l’enseignement supérieur

Serigne Gueye Diop, (ancien) ministre conseiller de Macky Sall

Pape Samba Mboup, ancien chef de cabinet de Wade et mange-mil chez Macky Sall.

Que tout ceci est triste ! Parce que parmi eux, il y a en a que l’on pensait être des personnes de valeur.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn