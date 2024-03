Campagne : La coalition «Diomaye Président» bloquée à Dakar…voici les raisons

Depuis le début de la campagne électorale, dimanche dernier, la coalition «DiomayePrésident» évolue uniquement à Dakar. Dans les autres régions, c’est le calme plat. Et en dehors du meeting inaugural des Parcelles Assainies, aucune mobilisation d’envergure n’a été enregistrée dans la capitale.

Ce mercredi, les inconditionnels du candidat de Pastef, Bassirou Diomaye Faye, espéraient pouvoir donner un coup de fouet à la campagne de leur coalition. D’après Enquête, les Patriotes et leurs alliés devaient sillonner Tivaouane, Kébémer, Louga et Saint-Louis. Mais ils devront repasser.

Le journal renseigne en effet que, «initialement prévu à 12 heures, le départ a été plusieurs fois repoussé. Jusque vers 17 heures, on ne savait pas si on partait ou pas vers le Sénégal des profondeurs. Puis, la nouvelle tombe : [le déplacement est annulé]».

Interrogé par Enquête, un responsable de la coalition «Diomaye Président» indique qu’avec «la libération annoncée de Diomaye et Sonko, on est obligé de revoir le programme». La source du journal poursuit : «Nous ne voulions pas avoir à aller à l’intérieur du pays et ensuite revenir à Dakar, si Pros [Président Ousmane Sonko] et Diomaye sont libérés. C’est pourquoi nous avons sursis à la sortie vers les régions de Thiès, Louga, Saint-Louis.»

Selon Madiambal Diagne, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye seront libérés ce jeudi. Le journaliste avait annoncé leur libération ce mercredi avant de différer le rendez-vous, invoquant une question de procédure.