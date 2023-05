Macky Sall confirme la date du dialogue national

Le dialogue national va débuter le 30 mai et va durer 15 jours. L’annonce a été faite par le président Macky Sall en conseil des ministres, ce mercredi. L’objectif est de « bâtir des consensus durables » sur des questions relatives à la vie nationale et à l’avenir du pays. Le chef de l’Etat a rappelé au gouvernement son engagement permanent, depuis 2012, à consolider le dialogue avec toutes les forces vives de la Nation, afin d’asseoir la paix et la stabilité sociale dans le cadre de notre marche résolue vers un Sénégal émergent à l’horizon 2035.

« Dans l’esprit de la journée du dialogue national, instaurée en 2016 – et des acquis des travaux du Comité de pilotage du dialogue national, freinés par la pandémie de COVID-19 – le président de la République a décidé d’organiser, le mardi 30 mai 2023 au palais de la République, le lancement du dialogue avec les représentants des acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, des chefs religieux et coutumiers, des jeunes et des femmes, afin d’échanger et de bâtir des consensus durables sur des questions majeures relatives à la vie nationale, et à l’avenir du pays », rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Le dialogue, qui va regrouper plusieurs organisations politiques de la société civile, va durer quinze jours et de nombreux points seront au menu.