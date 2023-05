Pour son «combat final»…Sonko déclare une «tolérance zéro pour Macky»

Ousmane Sonko n’attend pas le verdict du juge Issa Ndiaye prévu le 1er juin. Le «Patriote» en chef a donné le signal pour «le combat final» à Dakar. Dans une double déclaration en wolof et en français devant son domicile à Ziguinchor et sur Facebook hier, il a annoncé son retour dans la capitale à travers la route. «Je vais retourner à Dakar, car chaque stratégie a une échéance. Le reste de la lutte doit se faire à Dakar. Vous devez être prêts à m’y accompagner», a-t-il dit à ses militants massés devant sa résidence. «Nous avons un projet pour le Sénégal. Le combat final se fera à Dakar», a-t-il ajouté.

Il explique que sa retraite dans le Sud était stratégique, rapporte Le Quotidien. «Notre retraite à Ziguinchor nous a permis de déjouer le plan de Macky, de gagner du temps et de remobiliser les troupes. Maintenant, on ira à Dakar pour se confronter à Macky Sall, car il ne connaît que ce langage. Je donne rendez-vous à tous les jeunes qui croient au projet de me rejoindre à Dakar. Soit Macky recule dans son entreprise, soit on va se confronter. Son procureur avait parlé de zéro tolérance me concernant. Maintenant, ce sera zéro tolérance pour Macky», a-t-il affirmé.

Le maire de Ziguinchor a par ailleurs averti que rien ne pourra l’empêcher d’aller jusqu’au bout de son projet. «Si je dois donner ma vie pour changer le Sénégal, je ne vais pas hésiter à le faire. Que Macky sache que je n’ai pas peur de lui. Peu importe ses moyens, je vais lui faire face. Macky Sall a reçu toutes sortes d’ouvertures. Mais à chaque fois qu’on met un pas en arrière, Macky l’assimile à la peur. Il ne connaît que la confrontation. Main­tenant, il faut terminer en beauté», a-t-il expliqué.

En informant ses militants de sa décision de regagner Dakar, Ousmane Sonko est largement revenu sur les motifs de sa présence à Ziguinchor. Selon le «Patriote» en chef, il était à Ziguinchor pour éviter de revivre les convocations dans le procès pour diffamation. C’est pour éviter une arrestation qu’il s’est réfugié à Ziguinchor.