« Macky Sall doit dire publiquement qu’il n’est pas candidat en 2024 » (Mary Teuw Niane)

L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherches et de l’innovation, Mary Teuw Niane invite le président Macky Sall à éclairer les sénégalais sur sa candidature en 2024.

« Ce qui rassure tout le monde, c’est que le président de la République dise publiquement qu’il n’est pas candidat en 2024. Il l’a dit avant les élections de février 2019. Il a dit que c’était le dernier mandat qu’il souhaitait. Donc, c’est simplement confirmer cela. Et cela rassurera tout le monde et libérera les énergies, les esprits et calmera tout le monde », a déclaré Mary Teuw Niane, ce dimanche, devant le Grand Jury, sur la Rfm.

Toutefois, si Macky Sall tente le coup, « il n’aura pas respecté l’éthique de la parole donnée qui est quelque chose d’extrêmement fort dans notre culture et dans notre société » , a-t-il rappelé.

« Vous savez qu’en Afrique, la parole est plus importante que le contrat écrit et signé des européens. Mais, j’ai toujours le sentiment que le président Macky Sall qui a grandi dans cette culture africaine (…), il a cette sincérité de parole qui fera qu’il ne sera pas candidat et que Benno choisira une autre personne », rajoute Mary Teuw Niane.