 » MACKY SALL DOIT REVOIR SA COPIE »…Par Ibahima Ndiaye

En tant que sénégalais , je fustige carrément la hausse non justifiée du prix de l’électricité qui passe de 6 % à 10% . Pourquoi une telle hause M. Le Président?

Une telle augmentation doit être accompagnée par l’augmentation du pouvoir d’achat des sénégalais qui n’ont point manquer de vous donner un second mandat.

M. Le Président Macky Sall , le refus pour L’Etat du Sénégal de payer la compensation due à la senelec ne doit point justifuer cette hausse considérable supportée par votre population.

M.le Président MACKY SALL , disons- le clairement , le train de vie dispendieux de L’Etat pouvait être réduit pour épargner les sénégalais de cette montée fulgurante du prix de l’électricité qui aura des conséquences fâcheuses sur le panier ménager de la population.

M. Le Président MACKY SALL, ne vous trompez pas de cible en ignorant complément les doléances de votre population qui avait battu le macadam pour protester cette hausse.

M. le Président MACKY SALL, les partis politiques et les hommmes qui les composent sont minoritaires dans ce pays alors ceux qui étaient sortis ne sont point vos opposants mais ce sont des sénégalais de toutes catégories d’âges et couches sociales épris de paix et de justice.

M .Le Président MACKY SALL, vous êtes le père de la nation donc c’est à vous de nous guider et de rendre votre population joyeuse tout en les rappellant le sens du patriotisme , de la conscience professionnelle, de l’amour du travail bien fait et de la culture citoyenne.

M. le Président MACKY SALL, vous devez sortir par la grande porte en apprenant les leçons du passé de vos précurseurs.

M. le Président MACKY SALL, desserre l’étau en pardonnant les Guy et cie même s’ils ont transgressé les lois en venant devant le palais de la république .

M. le Président MACKY SALL, sache que les sénégalais ne sont pas des aigris ni des ignorants mais des gens nobles et civilisés.

M. le Président MACKY SALL , la tournure de ces événements doit être bien gérée pour pour éviter que le Sénégal ne tombe dans une instabilité qui risque d’indisposer votre vision de faire du Sénégal un pays émergent.

M. le Président MACKY SALL , ecoutez religieusement le cri de coeur , de désolation et de détresse des sénégalais pour constater que dans ce pays des efforts restent encore à faire pour assurer aux sénégalais le bien être .

En tant que jeune apériste qui croit à votre vision et votre amour pour ce pays nous devons toujours vous rappeler vos promesses qui nous avaient poussés à aller voir les sénégalais pour qu’ils renouvellent leur confiance à votre modeste personne.

M. le Président MACKY SALL , Louga a bénéficié des réalisations de vous que nous saluons beaucoup mais nous sommes toujours confrontés à des problèmes persistants comme le chômage des jeunes , l’autonomisation des femmes …

Je vous accompagne et vous soutiens .

Ibahima Ndiaye Ndiaye , APR Louga