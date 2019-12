Une déficiente mentale séquestrée et violée pendant une semaine… à Tambacounda

Un conducteur de Moto Jakarta, Ousseyni Diarra, a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt pour avoir séquestré une déficiente mentale. Le mis en cause qui reconnaît son forfait, avoue avoir abusé de sa victime pendant une semaine rapporte Leral.

Les faits se sont produits au quartier Daillobougou de la commune de Tambacounda, ville du Sénégal oriental. Arrêté, Diarra raconte dans les moindres détails son acte. Conducteur de moto Jakarta, âgé de 39 ans, il soutient avoir « ramassé » la déficiente mentale, B. Sow, âgée de 24 ans, avant de l’amener chez lui à bord de sa moto. Sans perdre de temps, il démarre une longue série de viols répétés sur B. Sow, originaire de la cité religieuse de Médina Gounasse et qui était seulement de passage à Tambacounda.

Soupçonné de cacher quelque chose dans sa chambre, une voisine du mis en cause alerte les policiers du commissariat central de Tambacounda. Les limiers ne perdent pas de temps. Ils se rendent chez Diarra et ont découvert une déficiente mentale mal en point.

Arrêté, il a été placé sous mandat de dépôt.