Malick Wade GUEYE: « Souleymane Ndéné NDIAYE a bien raison »

Depuis la réélection de son Excellence le président Macky SALL le 24 Février 2019, certains leaders de l’opposition et leurs acolytes ont eu une très grande déception. Malgré toutes les énergies déployées pour envoyer Kor Marieme Faye au second tour, 58% des électeurs lui ont renouvelé leur confiance. Au Sénégal et dans la Diaspora, ils ont tout inventé pour le mettre en mal avec les sénégalais. Mais hélas; ils ont oublié que c’est Dieu qui donne le pouvoir et que le président Macky SALL de par ses vertus humaines a fait la différence dès le premier tour devant les observateurs de la société civile et des ONG internationaux.

Au lendemain de son installation, cette frange de l’opposition n’a pu toujours digérer cette raclée subie et tente de semer la pagaille au Sénégal à tout moment.

Toutes les âmes justes savent que c’est par patriotisme qu’un pays se développe; chaque citoyen doit se donner pour la construction de son pays. Le président Macky SALL a convié tout le monde au dialogue et au travail afin de mener la barque au bon port. Mais certains cherchent toujours à se dérober par des motifs insensés et absurdes, cherchant à mettre le pays sous tension, menant la politique « ôte toi que je m’y mette « . Le don de soi pour la patrie n’est qu’un slogan usité car ceux qui le prônent. Certains ont même préféré démissionner de la fonction publique pour faire de la politique de la plus vile des manières; avec la calomnie, le mensonge, les invectives, les dénigrements. ..pour se faire un nom. Pour eux, c’est ça le rôle d’un opposant. D’autres qui étaient dans le système, remerciés par incompétences usent de tous les noms d’oiseaux avec haine et dédain pour ternir l’image du président Macky SALL. Voilà ceux qui composent l’opposition sénégalaise.

Cette opposition cherche vaille que vaille à embarquer les sénégalais dans un combat futile pour empêcher le président Macky SALL de parachever son programme politique en ce second mandat en toute sérénité. Avec la complicité d’une certaine société civile, elles ont une sphère d’activités dans laquelle rien ne doit leur résister usant de termes fantoches comme DÉMOCRATIE, LIBERTÉ D’EXPRESSION, DROIT DE MANIFESTER …en insultant ceux qui incarnent nos Institutions, en outrageant ceux qui veillent à l’ordre public, en diffamant d’honnêtes citoyens…C’est en quelque sorte une forme de rébellion déguisée qui est entrain d’être entretenue dans la capitale Dakar avec des intervenants caciques comme Boubacar Sadio ancien commissaire, Alioune SANÉ de Y en a marre, Guy Marius SAGNA de FRAPP, Ousmane SONKO, Bakary Domingo MANÉ tous sudistes. Il faut que L’Etat remette ces gens à leurs places. La crise Casamançaise a trop duré et a fait trop de victimes pour être transférée à Dakar. Toutes leurs pratiques se résument à l’insurrection.

Ils en ont tant inventé avec les affaires : Khalifa Ababacar SALL, libéré, l’affaire Aliou SALL, démis de ses fonctions de Directeur de la Caisse de dépôt et consignations après les mensonges de la BBC, les inondations, qui ne sont plus qu’un mauvais souvenir, et maintenant la hausse du prix de l’électricité le nouvel alibi et certainement la distribution des semences et intrants agricoles, l’affaire Bougazeli…

Trop c’est trop, il faut remettre de l’ordre dans le pays sinon ça risque de déborder. Ces rebelles sudistes ont tout tenté jusqu’à toucher les grilles du Palais. Ils vont continuer si rien n’est fait pour stopper ces écervelés, rancuniers nihilistes et manipulateurs.

Que les ministres de l’intérieur et des forces armées prennent leurs responsabilités. Gouverner c’est prévoir a-t-on dit.

Les consciences collectives ne doivent pas être éventrées par des théories rebelles et mensongères entretenues par des rancuniers soutenus par des forces étrangères obscures et une certaine société civile hypocrite.

Il ne s’agit pas de savoir s’ils ont droit de disposer de tout ce dont ils veulent, faire comme bon leur semble, mais de voir ce que l’intérêt de la nation prescrit pour le bien des sénégalais. A mon humble avis, je crois qu’il vaudrait autant voir s’ils ont droit de semer le désordre partout et toujours au point d’hypothéquer la bonne marche du pays. Un pays sérieux ne peut pas rester permanemment en campagne électorale. Mr. Souleymane Ndéné a bien raison.

Tout cœur sensible et véridique doit marquer avec tant de soin et de bonne foi les bornes de l’intérêt supérieur de la Nation. Nous devons cesser le bavardage et se mettre au travail.

Il faut mettre fin à la pagaille à tout prix; un État doit être fort et ferme. Trop de démocratie tue la démocratie. J’ai dit.

Malick Wade GUEYE/ DSE/APR/ Espagne.