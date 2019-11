Macky Sall exige un « audit intégral » du…Patrimoine de l’Etat à l’étranger

Le chef de l’État Macky Sall a demandé à son gouvernement, au cours du Conseil des ministres de ce mercredi, d’engager un audit intégral du patrimoine de l’État.

« Le président de la République a, sur la gestion du patrimoine de l’Etat à l’étranger, demandé au ministre des Affaires étrangères, (Amadou Ba), en relation avec le ministre des Finances et du Budget, (Abdoulaye Daouda Diallo), d’engager le recensement exhaustif et l’audit intégral du patrimoine de l’Etat », lit-on dans le communiqué.

Abordant, par ailleurs, la gestion et le suivi des affaires intérieures, il a demandé au ministre de l’Education, en rapport avec son collègue de la Santé et de l’Action sociale et celui des Finances, de prendre « toutes les mesures urgentes dans le but d’améliorer significativement les conditions sociales d’études et d’encadrement des élèves pensionnaires de l’Institut national de Formation des jeunes Aveugles (INEFJA) de Thiès ».