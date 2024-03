Macky Sall fait ses adieux à la garde présidentielle

Le Président Macky Sall a inauguré ce jeudi les nouveaux locaux de l’état-major de la Maison Militaire. Le Chef de l’État s’est félicité de la réorganisation et de la montée en puissance de cette structure chargée de la sécurité du Président de la République et de sa famille. En saluant leur patriotisme, le Président de la République encourage les agents à continuer à servir l’État et la République. Il a profité de l’occasion pour faire ses ses adieux aux agents de la Gendarmerie qui assurent sa sécurité ainsi que celle de sa famille, en présence du colonel Adama Guèye, Gouverneur du Palais.

« C’est avec plaisir que je m’adresse à vous, d’abord pour vous exprimer ma fierté, ma satisfaction sur le sens de l’honneur que vous donnez à votre mission, celle d’assurer la protection du président de la République et les membres de sa famille que vous faites avec honneur et dignité », a-t-il dit déclaré dans ses propos.

Le chef de l’Etat de rajoute : « J’ai vécu la réorganisation et la montée en puissance de la Maison militaire. J’ai vu l’évolution des effectifs mais également du matériel, la logistique et les conditions. On ne fera jamais assez pour les conditions afin que vous puissiez en tout temps et en tout lieu servir dans les meilleures conditions » avant de poursuivre : « Nous tâcherons toujours d’être attentifs et même si je dois quitter mes fonctions parce qu’ainsi va la vie des institutions. »

Pour finir, il les a exhortés à servir son successeur comme ils l’ont fait avec lui : « Encore une fois merci et bonne mission pour la suite. Je vous invite à toujours servir l’État et la République comme vous le faites si bien parce que la Gendarmerie nationale et particulièrement la Maison militaire restent les derniers remparts de la République. »