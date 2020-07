Macky Sall : « Le Rapport de l’IGE nous invite…à la responsabilité »

Le Président Macky Sall a reçu, ce lundi, les rapports de l’Inspection Générale d’État (Ige). Ils concernent la période 2016-2019. Selon la présidence de la République, la rencontre fut l’occasion de partager des propositions stratégiques sur la gestion de l’Etat et de ses démembrements.

« Au-delà des informations factuelles qu’il contient et auxquelles on aurait tort de le réduire, le Rapport nous invite à l’introspection et à la responsabilité, individuelle et collective, afin d’avancer résolument dans la transformation de l’action publique pour consolider un État performant », précise le Chef de l’Etat.

Des faits qui le confortent dans son idée et font qu’il dit accueillir « toujours ce Rapport avec le plus grand intérêt et veille à la mise en œuvre immédiate et intégrale de ses propositions. (…). L’Inspection générale d’État, il convient toujours de le rappeler, est un Organe Supérieur de Contrôle Spécifique et Spécial placé sous l’Autorité directe et exclusive du Président de la République. Cette position institutionnelle, exceptionnelle et unique, exige de l’Ige, un mode d’expression et d’action différent des autres organes de Contrôle. Cela doit être bien compris ! Je réaffirme, ici, la haute appréciation que je me fais de votre institution, à qui il revient la mission fondamentale de m’appuyer dans le contrôle de l’Administration et de ses démembrements », dit-il.

« Plusieurs décennies après sa création, l’Ige demeure une gardienne vigilante de l’orthodoxie administrative et un acteur-clé de promotion de la qualité du Service public », s’est réjoui le président Macky Sall.