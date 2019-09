Macky Sall : « Le Sénégal sera prospère en 2027 »

Lors de la rencontre tenue au palais de la République avec des responsables d’institutions nationales et d’autres responsables chargés de la conduite de projets et programmes de développement, le président Macky Sall a déclaré que le Sénégal change de visage et sera prospère dans quelques années : « A l’horizon 2027, le Sénégal sera prospère et fera l’objet d’importantes convoitises à cause des ressources naturelles. Il nous faut donc préserver ce legs », a-t-il conclu, en insistant : « Le Sénégal est en train de changer de visage et le pays dispose d’énormes potentiels à préserver ».