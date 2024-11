« Macky Sall ne siégera pas à l’Assemblée nationale », selon…

Macky Sall s’apprête à tourner une nouvelle page, peut-être la dernière, de sa carrière politique. C’est en tout cas, ce qu’a annoncé un proche de l’ancien chef de l’État sénégalais à L’Observateur. «Le Président annoncera bientôt son retrait de la scène politique sénégalaise», a confié à L’Observateur, ce haut responsable de l’Alliance pour la République (Apr), qui a occupé plusieurs fois des postes ministériels.

Mais, sa confidence est battue en brèche par d’autres proches de l’ancien chef de l’Etat sénégalais. «Macky Sall quitter définitivement la scène politique ? C’est peu probable. C’est un ancien Président du Sénégal, fondateur d’un parti encore influent, avec une large base militante. Il ne peut pas ignorer les réalités politiques du Sénégal. Il ne peut pas regarder le Sénégal comme le Nepal. Il est forcément interpellé par la vie politique sénégalaise. Maintenant, il y a une tradition qui est là, depuis le Président Senghor. C’est que le Président sortant ne puisse pas gêner son successeur. Senghor l’a fait pour Diouf. Diouf pour Wade. Wade pour Macky et c’est ce que compte faire le Président Macky Sall», a confié à L’Observateur un autres fidèle de Macky Sall.

Il ajoute : «Je lui ai parlé deux fois aujourd’hui (hier mardi) et je vous jure qu’il n’a jamais été question de quitter ou de se retirer définitivement de la vie politique. Au plus, on peut dire que le Président va prendre du recul, qu’il va observer une pause pour mieux se concentrer sur son agenda international. Là, il vient de quitter le Qatar où il était en conférence et il en a plein à honorer à travers le monde. La seule chose de vraiment évident que je peux vous confirmer, c’est qu’il ne siégera pas à l’Assemblée nationale. Il a démissionné pour céder la place à Abdou Mbow».