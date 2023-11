Macky Sall rend hommage au Général Moussa Fall

Le Président de la République, Macky Sall, a rendu un vibrant hommage au Général, Moussa Fall, Directeur de la gendarmerie nationale, ce jeudi. Selon le chef de l’État, le général Fall incarne “l’âme du bon soldat, arrimée aux fondements de la Nation, aux exigences de l’Etat et aux valeurs de la République”.

“C’est pourquoi je saisis l’occasion de cette cérémonie pour vous renouveler toute ma fierté, ma satisfaction et ma confiance pour la rigueur, la loyauté, le professionnalisme et le sens du devoir avec lesquels vous conduisez votre mission”, a déclaré M. Sall, lors de la cérémonie d’inauguration de l’État-major de la Gendarmerie nationale et de la Direction de la justice militaire.

Au-delà du Général Moussa Fall, Macky Sall a salué “les hommes et femmes qui composent” la gendarmerie nationale. “A toutes les composantes de nos Forces de défense et de sécurité, je renouvelle mon soutien et la gratitude de la Nation”, a-t-il dit.