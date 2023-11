Mahammed Boun Abdallah Dionne : un leader honnête et engagé pour le Sénégal

Mahammed Boun Abdallah Dionne, ingénieur économique et ancien Premier ministre du Sénégal, a exprimé son ambition de briguer le suffrage des Sénégalais lors des élections de février 2024. Monsieur Dionne est reconnu pour son honnêteté, son engagement, sa posture et son savoir-faire dans le domaine de la gouvernance et des affaires publiques.

Pendant son mandat, Monsieur Dionne a témoigné d’une grande intégrité et d’un engagement sans faille envers la nation. Il n’a jamais été impliqué dans des scandales financiers, des enrichissements illicites ou tout autre comportement répréhensible. Il entretient une relation proche avec les Sénégalais, qui le respectent et l’apprécient. Même s’il n’a pas été choisi comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) par le président de la République, il demeure le candidat de cœur des Sénégalais et représente un consensus national.

Monsieur Dionne propose un programme ambitieux pour un changement radical au Sénégal. Il prône un gouvernement vertueux et solidaire, mettant l’accent sur les valeurs et les intérêts des Sénégalais. Avec son expérience solide, sa compétence professionnelle et sa capacité à dialoguer et à construire des consensus, il incarne les qualités recherchées chez un dirigeant.

Les Sénégalais aspirent à avoir des leaders comme Monsieur Dionne à la tête de leur pays, en tant que chef suprême des armées et de la magistrature suprême. Nous tenons à féliciter Monsieur Dionne et lui souhaiter bonne chance pour les élections de 2024. Il mérite pleinement de diriger notre pays vers un avenir meilleur.

Cordialement,

Pape Berenger Ngom