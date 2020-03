Macky SALL, un vrai Commander in chief

La sortie du Président de la République Macky SALL était très attendue. Dans ce contexte d’angoisse et d’incertitudes multiples et multiformes, son adresse à la nation ne pouvait susciter que deux sentiments : quiétude ou panique. Une nouvelle fois, le Chef de l’Etat, Macky SALL a assuré et rassuré.

Il a assuré et rassuré pour avoir, depuis le début de la crise, pris en main la situation en ne sous-estimant pas l’ampleur du risque mais aussi faisant preuve de discernement en ne prenant aucune décision exposant ses concitoyens à la panique qui s’est emparée de l’humanité.

Il a surtout compris que ses mandants attendaient qu’il leur parle. Qu’il dissipe leurs angoisses et leurs peurs.

Nos vaillants entrepreneurs voulaient entendre que l’Etat était à leurs côtés pour trouver avec eux les voies et moyens de contenir les effets plus que préjudiciables du Covid19 sur leurs activités. Ils ont été apaisés.

Les ménages à faibles revenus et pour l’essentiel vulnérables à ces chocs ont eux aussi senti que leur Président ne les avait pas oubliés.

Il en fallait autant pour rassurer notre presse citoyenne, sentinelle de notre démocratie et acteur majeur dans la lutte contre la propagation du Coronavirus.

Personnellement, ma satisfaction est à trouver dans l’hommage ému et sincère qu’il a rendu à notre courageux personnel médical qui, de nuit comme de jour, surmonte les risques auxquels il s’expose par patriotisme et par devoir pour venir à bout de cet ennemi vicieux et mortel.

Macky SALL a surtout assuré et rassuré en ayant trouvé les mots et les propositions justes.

Sans effets d’annonce et avec la sérénité que requiert la situation, les Sénégalaises et Sénégalais ont aujourd’hui appréhendé combien il était important d’avoir, dans ces moments de doutes, un chef capable de les rassembler et de les rassurer en prenant les bonnes décisions.

Les larges concertations avec l’ensemble des forces vives de la nation étaient preuve, si besoin était, de son leadership qu’il a toujours voulu participatif.

Dans l’art de la guerre, le grand maître Sun Tzu définissant les caractéristiques du meilleur des généraux dit ceci : « la témérité à risquer la mort et l’excès de précaution à préserver la vie sont deux attitudes qui ne font pas un bon général. Le meilleur des commandants est celui qui se comporte avec valeur et prudence selon les circonstances ».

Fort de cette sagesse, je réaffirme que Macky SALL est un vrai commandant de bord qui, même au milieu des vagues ravageuses, est toujours apte à mener l’équipage à la rive.

Bara Ndiaye

Respaonsable APR

Maire de Méouane