Macky Sall…une voix qui compte et résonne pour l’Afrique entière

Cette image parle, belle posture : Le président Macky se met au-dessus de la mêlée rassembleur et pacificateur pour affronter un destin commun en portant très haut le drapeau du Sénégal en Ukraine.

Son aura actuelle, sa stature internationale, sa vision stratégique, son courage et son envergure diplomatique dépassent l’échiquier national. Le président Macky Sall est devenu un leader mondial à l’échelle du village planétaire. Une voix qui compte et résonne pour l’Afrique entière et sa diaspora. Il n’a plus rien à envier à Barack Obama où à Nelson Mandela sur le plan diplomatique.

Il doit enfin pouvoir porter l’Afrique et le monde. Nous avons bonne mémoire des propos du président Macky Sall lors du forum international de Dakar que l’Afrique n’était « pas contre l’Ukraine », pays « agressé », mais a expliqué le refus de nombreux pays africains de prendre parti dans la crise comme une réaction à l’indifférence internationale face aux agressions visant le continent.

Depuis qu’il est à la tête de notre pays, le Sénégal est devenu une géopolitique exceptionnelle en Afrique.

Fier d’être un sénégalais. Osons !

René Pierre Yéhoumé Responsable APR Dakar -Plateau

Président du Moder Mouvement Pour La Défense de la république