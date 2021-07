Macky Sall veut industrialiser Diamniadio

Le président de la République Macky Sall a procédé ce 6 juillet à la pose de la première pierre de la Phase 2 de la Plateforme Industrielle de Diamniadio (P2ID).

Selon le chef de l’État, « ce qui est bien, c’est que ce terrain vague est maintenant plein de vie et grouillant d’activités. Je viens de visiter des entreprises qui s’activent dans plusieurs domaines d’activités et secteurs pour 1.400 emplois. La Plateforme de Diamniadio sur 15 ha est financée par l’État du Sénégal » , a-t-il fait savoir lors de son allocution. Ce sont des milliers d’emplois qui vont être générés dans cette deuxième phase.

À travers ce projet de P2ID sur une superficie de 40 ha, l’État du Sénégal ambitionne de renforcer le potentiel économique du pays en mettant à la disposition des industriels des espaces dédiés combinant d’une part des infrastructures et services fiscaux et non fiscaux « significatifs et exceptionnels », selon le chef de l’État Macky Sall.

La première phase a pris fin depuis 2018.