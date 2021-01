Macky Sall vit les pires moments de son régime

Contesté de plus en plus, Macky Sall perdu par ses mesures impopulaires

C’est le cas de le dire. Malgré toutes les assurances que semble vouloir donner les autorités, malgré leurs airs de sérénité, le Sénégal va mal, très mal même. Macky Sall dans les pires moments de son régime. Il accumule échec sur échec. Son régime est complètement en déphasage avec le peuple sénégalais. Toutes les mesures prises par le régime se trouvent contestées par les Sénégalais. Témoin, les révoltes contre le couvre-feu hier, dans des quartiers des communes de la capitale. Des révoltes qui sont le signe de l’impopularité totale des dernières mesures prises par le régime du Président Macky.

Aujourd’hui, Macky Sall est-il en passe d’être l’homme le plus mal aimé du Sénégal ? En tout cas, on n’est pas loin de ce scénario. Toutes les mesures entreprises dernièrement par le régime, font l’objet de contestations. Le régime du Président Macky Sall se trouve totalement en déphasage avec le peuple sénégalais. Le Président de la République Macky Sall est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, depuis qu’il ne prête oreille qu’à une bande constituée autour de Mahmouth Saleh qui lui fait prendre des mesures difficiles à admettre par les Sénégalais.

Aujourd’hui, c’est un vent de contestation qui souffle contre le régime du Président Macky Sall. Voilà un régime qui risque d’être terriblement ébranlé dans les prochains jours, surtout avec la jonction de son opposition radicale et les activistes. Macky Sall ne fait rien pour se relever de la situation ainsi créée. Au contraire, c’est comme si, il se met à provoquer le peuple.

Macky Sall semble être perdu. Cela depuis qu’il n’écoute plus que Mahmouth Saleh qu’il a fait son directeur de cabinet. Un homme habitué des complots, du fait de son passé trotkyste. Avec Mahmouth Saleh, le complot est permanent. Le Sénégal est à l’heure de toutes sortes de complots, de manigances provenant du Palais de la République.

Ajouté à tout cela, avec le nouveau gouvernement installé et qui porte la patte de Mahmouth Saleh, le Président de la République Macky Sall, entouré de jeunes inexpérimentés, se perd dans des mauvaises politiques économiques et sociales. Tous les ingrédients sont réunis et font que les Sénégalais perdent de plus en plus confiance au régime du Président de la République Macky Sall.

Voilà qui devient dangereux. Un pouvoir arrivé à un moment où il perd toute la confiance du peuple. C’est dire que le temps est devenu sombre pour le Président de la République Macky Sall. Et, il va droit vers des contestations de plus en plus radicales des populations contre la politique appliquée en ce moment par l’Etat, et qui ne pourront qu’être fatales à son régime.

Le seul soutien du Président c’est l’Armée dont il est le chef suprême et « sa » Justice taillée sur mesure pour…LUI

