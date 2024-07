Macky Sall…Le banditisme d’état, la trahison du candidat et la fuite vers un autre pays

Ndeketeyooo !!! Le Sénégal avait un président délinquant et personne ne le savait. Les 18 millions de Sénégalais n’ont rien vu pendant les 12 ans du règne de Macky Sall. Ils ont pensé vivre avec un président normal et protecteur des intérêts du peuple. Mais la fin du régime de Macky Sall a démontré à quel point les Sénégalais se trompaient sur leur président. Macky hypnotisait le peuple avec les chiffres des financements de projets, sa croissance à deux chiffres et ses transferts d’argent douteux à l’endroit de « bénéficiaires » connus de lui seul.

Mais à la fin, Macky a montré son véritable visage. Son candidat à la présidentielle n’a vu que du feu. Et les révélations de Diomaye ont montré la face hideuse du « diable » Macky…

Le président Bassirou Diomaye Faye n’est pas passé par quatre chemins pour nous montrer de quoi est capable son prédécesseur. En de simples phrases, l’actuel président du Sénégal, a montré qui était Macky Sall et comment il agissait contre son peuple et pour des intérêts qui ne sont pas ceux des Sénégalais. Bassirou Diomaye Faye est allé droit au but sur les agissements de celui qui se prenait pour le meilleur président sénégalais de tous les temps. Et sur ces « faux » coups…

« Nous avons trouvé des contrats avec des niveaux de surfacturations inacceptables. J’ai demandé à ce que ces contrats soient bloqués parce que les intérêts du Sénégal n’étaient plus assurés », a dénoncé Bassirou Diomaye Faye lors d’une conférence de presse accordée à la presse locale le samedi 13 juillet à Dakar. Dans son face à face avec la presse, le Président Bassirou Diomaye Faye a déclaré avoir trouvé des caisses totalement vides. Interpellé sur les fonds spéciaux et politiques, Bassirou Diomaye Faye a martelé : « je n’ai rien trouvé ».

Le président n’a rien trouvé de 10 milliards de fonds confidentiels gérés par le président Macky Sall pour l’année 2024. Les fonds confidentiels sont alloué pour une année. Certains parlent de 10 milliards Fcfa et d’autres les estiment à hauteur de 08 milliards. Personne n’a encore donné le montant exact. Même le président Bassirou Diomaye Faye a balbutié quant au montant exact des fonds confidentiels. Et quid de la suppression desdits fonds ? Revenant sur sa promesse de les supprimer, le président Bassirou Diomaye Faye semble rétropédaler. Il envisage d’en faire des fonds secrets gérés par un comité restreint.

Donc les fonds confidentiels vont continuer de servir les activités secrètes du successeur de Macky Sall qui a « fui » comme un lièvre apeuré. Macky Sall, aujourd’hui accusé par Diomaye Faye, a bénéficié de la complicité de son successeur pour se retrouver hors du Sénégal le jour de la prestation de serment. Et Macky s’en est allé tranquillement sans être poursuivi de quoi que ce soit malgré tous les scandales qui ont jalonné sa présidence.

C’est aujourd’hui que le président Diomaye nous parle des « scandales » sous Macky. Mais la règle aurait voulu que le président sortant puisse faire l’objet d’un audit. Malheureusement la constitution protège au maximum les présidents sortants de toute poursuite. Et Macky Sall, malgré les « gaffes » monumentales sur sa gestion, est protégé par la constitution du pays quel que soit ses erreurs de gestion. Même si Macky Sall avait pris au-delà de la caisse confidentielle, il ne serait pas poursuivi.

Macky Sall a épuisé les fonds confidentiels de 10 milliards en 4 mois de gestion. Diomaye a épluché les contrats signés par Macky Sall et il a déniché des contrats douteux avec des surfacturations. Du banditisme d’état. Et ce n’est pas tout. Macky Sall a aussi trahi son candidat. Et pour clôturer le tout, il a quitté le pays avec l’avion du président pour aller se mettre à la solde d’un autre président comme envoyé spécial. Et si aujourd’hui, Diomaye dévoile les scandales sous Macky Sall, ce dernier ne répondra jamais devant la justice…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn