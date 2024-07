Diomaye déroule son grand oral…la force politique de Sonko renforcée

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a effectué son premier face à face avec la presse. Pour sa première sortie, le chef de l’Etat a préféré la presse sénégalaise. Cinq (5) confrères ont été triés parmi tous les journalistes que comptent le Sénégal. Les journalistes triés sur le volet, ont déroulé une série de questions à laquelle le nouveau locataire du Palais a répondu. Cet exercice a permis au membre du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) d’adouber son premier ministre. Ousmane Sonko reste ainsi l’homme de confiance de Diomaye…Mais jusqu’à quand ?

Et voilà une réponse qui va faire couler beaucoup d’encre et de salive. Le président de la République a fait face à la presse ce samedi. Cinq (5) journalistes triés sur le volet ont abordé les 100 jours du chef de l’Etat. Dans ses réponses, le chef de l’Etat a séduit une partie des Sénégalais. Malheureusement, il a glissé sur une pente assez dangereuse. En abordant les relations qui le lient à Ousmane Sonko, le Président a servi une réponse qui ne rassure pas certains observateurs de la scène politique.

« Je suis très serein, car j’ai le meilleur des Premiers ministres de l’histoire du Sénégal », a déclaré le président. Interrogé sur la possibilité qu’il ne fasse qu’un seul mandat présidentiel et qu’il soutienne la campagne de Sonko pour la présidence, le chef de l’Etat de dire : « J’ai évolué pendant 10 ans sous son ombre avec loyauté, je l’encourage non pas à lorgner le fauteuil présidentiel, mais à regarder le fauteuil. Il mérite le fauteuil présidentiel, car il s’est beaucoup sacrifié pour le Sénégal. Il a les compétences et les capacités pour mener le pays de l’avant », a ajouté le Président.

Le chef de l’État a également clarifié sa relation avec Ousmane Sonko dans le cadre de leurs rôles respectifs : « Celui que tu voulais qu’il soit président de la République, s’il devient Premier ministre, c’est bénéfique. Mon estime ne changera en rien sur sa personne. J’étais sous son ombre, aujourd’hui, je suis son supérieur puisque je suis le président de la République. Ce n’est pas un problème. Constitutionnellement, le Premier ministre n’est pas puissant », a soutenu le président. Qui estime : « le Premier ministre Ousmane Sonko est en train de faire un excellent travail ».

Cette réponse du président pose un grand problème. Diomaye adoube son premier ministre au moment où Sonko est considéré comme un «super-premier ministre». Le leader du Pastef occulte le chef de l’Etat. Sur le plan médiatique, Ousmane Sonko est plus présent que le locataire du Palais. Le PM a même vu ses pouvoirs renforcés. Car les ministres sont « placés sous l’autorité du premier ministre ». Maintenant, le Président soutient publiquement son ancien mentor. Un soutien qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses.

Ousmane Sonko est loin d’être le meilleur premier ministre comme le pense le Président. Le leader de Pastef est un chef de gouvernement très contesté. Depuis son arrivé au pouvoir, sa communication lui cause des problèmes. Sa première sortie au Grand Théâtre était une véritable catastrophe. Ayant porté ses habits d’ancien opposant, il s’est attaqué aux magistrats et à la presse. Dans sa volonté de transparence, Sonko a fait une déclaration qui nuit gravement à l’image de son ministre de la justice. A chacune des sorties du PROS (Président Ousmane Sonko) des failles sont notées.

Alors il est loin d’être le meilleur premier ministre du Sénégal. Le Président n’a pas besoin de renforcer la polémique. Il devrait définir clairement les limites entre lui et son premier ministre. Il est le Président élu par plus de 54% des sénégalais. Et non l’ancien maire de Ziguinchor. Voilà une chose qui a le mérite d’être claire. Diomaye a le charisme d’être aimé par une bonne partie de la population. Il n’a pas intérêt à suivre un premier polémiste. Il y va de la bonne marche de l’Etat.

Si Bassirou Diomaye Faye réussit à s’affranchir de Sonko, il peut faire un excellent travail. Il est plus structuré et plus posé pour mener à bien le PROJET. Diomaye est un légaliste. Son bras droit reste dans ses habits d’un éternel révolutionnaire. Deux (2) images contraires qui ne seront pas sans conséquences. Il faudrait rappeler au président que Senghor était l’ami de Mamadou Dia et l’histoire nous a montré la fin de leur relation.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru