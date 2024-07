Face à la presse…Diomaye charge Macky et son régime

Après 100 jours à la tête du pays, Bassirou Diomaye Faye a accordé sa première interview à la presse sénégalaise. Faisant l’état des lieux, le président déclare avoir trouvé des comptes quasiment au rouge, notamment à cause des contrats signés par son prédécesseur.

« Dès mon arrivée, nous avons fait le point sur les secteurs sensibles. Nous avons sollicité plusieurs responsables, mais nous avons trouvé une situation très grave. Mais nous avons rapidement pris des mesures. Nous avons payé certaines dettes, notamment celle de la SAR (Société africaine de raffinage), pour qu’il n’y ait pas de coupure d’électricité. Également, nous avons trouvé que mon prédécesseur (Macky Sall) a signé un arrêté pour faire augmenter le prix de l’eau, le 29 mars. Donc, les Sénégalais allaient se lever un jour, constater la hausse et nous accuser », a raconté le nouveau président.

Le chef de l’Etat a également fait savoir qu’il a trouvé des contrats douteux. « Nous avons trouvé des contrats avec des niveaux de surfacturations inacceptables. J’ai demandé à ce que ces contrats soient bloqués parce que les intérêts du Sénégal n’étaient plus assurés », a ajouté Bassirou Diomaye Faye.

FONDS SPÉCIAUX

Dans son face à face avec la presse, le Président Bassirou Diomaye Faye a déclaré avoir trouvé des caisses totalement vides. En effet, interpellé sur les fonds spéciaux et politiques, il confie: «je n’ai rien trouvé».

Ces fonds, gérés dans une opacité totale et sans aucune traçabilité ni contrôle eu égard à leur caractère secret, s’élèvent à 10 milliards de F CFA par an sous la Présidence de Macky Sall, selon certaines informations. Ils s’élevaient à 8 milliards F CFA par an sous la présidence de Wade et à 500 millions sous Abdou Diouf.

Revenant sur sa promesse de les supprimer, le président Bassirou Diomaye Faye semble rétropédaler. Il envisage d’en faire des fonds secrets gérés par un comité restreint.