Les nombreuses dérives sur les Réseaux sociaux ont certainement fait réagir le chef de l’Etat. Pour y mettre fin, le président de la République, Macky Sall, a invité, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement « à mettre en place un dispositif de régulation et d’encadrement, spécifique aux Réseaux sociaux ».

A l’occasion, il rappelle aux membres de son gouvernement « son engagement permanent à impulser le développement et la professionnalisation du secteur audiovisuel, à travers l’application intégrale du Code de la presse et le soutien financier et fiscal exceptionnel de l’Etat aux entreprises de presse (amnistie fiscale, baisse de 70% des redevances, aide doublée en 2020, création du Fonds d’Appui au Développement de la Presse) », peut-on sur la note.

A cet effet, il demande « aux Ministres en charge de la Communication et de l’Economie numérique, de veiller, en relation avec le CNRA et l’ARTP, à la mise en œuvre d’une doctrine consensuelle de paiement des redevances, d’optimisation de la gestion des fréquences radioélectriques et d’encadrement de leur cession », informe la même source.

Par ailleurs, Macky Sall souligne, « la nécessité de veiller à la qualité des programmes diffusés sur les radios et télévisions. Ces contenus doivent renforcer la paix sociale, la cohésion nationale, l’Autorité de l’Etat et les intérêts du Sénégal ».