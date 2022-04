Macky2012 s’engage pour une majorité de Benno Bokk Yaakaar à l’Assemblée

Les leaders de la coalition les Macky2012 qui se sont réunis ce jour, se réjouissent de l’hommage mérité rendu, par son Excellence le Président Macky Sall à nos vaillants soldats et aux lions du Sénégal qui ont rendu fière toute une nation.

Son Excellence le Président Macky Sall, dans son discours a retracé toutes les belles performances qui ont été réalisées au cours de son magistère. Le Président Macky Sall demeure le champion en matière d’innovation et de concrétisation de toutes les promesses et engagements pris en faveur des populations de 1960 à nos jours. Grâce à sa vision et son audace, le chef de l’Etat a mis définitivement le Sénégal sur les rampes du développement. Il est l’homme de la situation et le peuple sénégalais lui a témoigné sa reconnaissance avec les résultats issus des élections locales.

Les leaders de Macky2012 saluent toutes les initiatives pertinentes et opportunes de son Excellence le Président Macky Sall à l’endroit de la jeunesse sénégalaise et particulièrement le concept « Jokko ak Macky » qui permet au chef de l’Etat d’être en communion avec la jeunesse. Une jeunesse républicaine, responsable et patriote. Une jeunesse qui refuse d’être manipulée par des vendeurs d’illusions, des aventuriers dont le seul objectif est d’installer le pays dans le chaos, le recul démocratique et le sous-développement.

Les leaders de Macky2012 saluent les réalisations de son Excellence Macky Sall qui sont palpables et profitables au peuple sénégalais. Ainsi, Son Excellence le Président Macky Sall a révolutionné tous les secteurs d’activités, notamment social, sanitaire, économique, infrastructurel, politique etc..

Les leaders de Macky2012 renouvellent leur confiance au chef de l’Etat et s’engagent à ses côtés pour une majorité confortable à l’assemblée nationale.

Pour les leaders de Macky2012

La Coordinatrice Nationale

Adji Diarra Mergane Kanouté