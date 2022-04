Les écolos du Sénégal saluent la forte décision de Macky sur le trafic de bois

Alliance des Ecologistes du Sénégal (ADES) (Suxaliku Gu sax daak)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Sécurisation de nos forêts : Nous saluons une décision courageuse et nécessaire

1). A l’occasion de la célébration du 62e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, nous rendons un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité, qui à travers des actions combinées, luttent sans cesse contre ce fléau criminel. Cela montre leur détermination à mettre fin au trafic de bois en Casamance avec la traque des délinquants jusqu’à la frontière avec la Gambie, où s’opère ce business lucratif, et qui, de plus en plus, se dirige vers l’axe Kédougou, Tambacounda, Kidira, avec la complicité d’une partie des populations.

2).Dans son discours, du 04 avril 2022, le Chef de l’Etat a rappelé sa désapprobation face à l’abattement d’arbres en Casamance pour être exportés hors des frontières sénégalaises : Nous saluons une décision courageuse et nécessaire. La forêt casamançaise est la dernière grande zone boisée du Sénégal, le dernier bastion forestier de notre pays donc, un bien commun, un patrimoine national à conserver et à préserver.

3).Pour rappel, les forêts jouent trois (3) fonctions essentiellement, une fonction écologique, une sociale et une fonction économique. Selon experts du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 12% des Gaz à effet de serre émis dans le monde sont dus à la déforestation. Selon les statistiques de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), depuis 1990, c’est plus 420 millions d’hectares qui ont été déforestés dans le monde.

4).Au Sénégal, le pillage de nos ressources forestières est devenu un objet de sidération profonde. Depuis 2010, notre pays a perdu plus 1 000 000 d’arbres à cause du trafic illicite de bois et ce n’est pas moins de 5000 conteneurs remplis de bois qui traversent notre frontière chaque année équivalant à plus de 40 000 ha dévastés.

5).Pour gagner la lutte contre l’exploitation illicite du bois et mettre fin aux pillages de nos ressources forestières, nous (ADES) , Exhortons les populations à s’engager aux côtés de l’Etat ; Appelons l’Etat à – accompagner les populations les plus démunis à sortir de la pauvreté – développer des solutions d’insertion et d’activité pour les personnes sans emploi et à appliquer vigoureusement la loi n° 2018 – 25 portant code forestier au Sénégal votée le 02 novembre 2018 à l’Assemblée nationale.

(NDLR…Il faut rappeler la décision importante du président : « La défense de nos forêts, c’est justement l’une des missions principales actuellement en cours pour défendre la forêt de Casamance. Mes instructions ont été très claires, nous ne pouvons plus accepter qu’un seul arbre soit abattu en Casamance pour être exporté hors de nos frontières ». C’est cette décision que salue l’ADES

Une décision qui intervient après le limogeage du directeur général de l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte du Sénégal, Monsieur Ali Aidar. ce dernier a toujours dénoncé le trafic illicite de bois…