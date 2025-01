Macron dégaine…Sonko riposte lourdement et le flou s’installe

C’est la guerre des mots entre Ousmane Sonko et Emmanuel Macron. Le Président français a eu une réponse digne de sa sortie sur le retrait des militaires français. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne l’a pas ménagé. Un débat de fond qui est loin d’être clair pour tous les sénégalais. D’où l’importance d’éclairer le peuple souverain.

C’est parti pour un autre tour entre Ousmane Sonko et Emmanuel Macron. « Nous avons proposé aux chefs d’États africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l’annonce. Mais ne vous y trompez pas : parfois, il a fallu les pousser », voilà les propos du président français qui ont mis le premier ministre sénégalais dans tous ses états. Connu pour ne pas tendre l’autre joue quand il reçoit une claque, le patron de Pastef a bien tiré sur son adversaire du jour.

«La France n’a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l’Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire », a déclaré Sonko en réponse à Macron. Si on en croit le Premier ministre sénégalais, le Sénégal a pris la décision en tant que pays libre de renvoyer les soldats français sans demander l’avis de la France, encore moins négocier. Une sortie de Sonko très vite fait le tour de la toile. Mais qui suscite plus d’interrogations que de solutions au regard de tous les propos tenu dans cette affaire.

« Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n’a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté, en tant que pays libre, indépendant et souverain (…) C’est enfin le lieu de rappeler au Président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s’étaient pas déployés lors de la deuxième guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait, peut-être, aujourd’hui encore, Allemande », a répliqué le Premier ministre Sénégalais, Ousmane Sonko sur X.

Mais les nouvelles autorités devraient davantage éclairer la lanterne des sénégalais sur le départ des militaires. Macron parle de «départs négociés des bases militaires françaises entre les pays qui l’ont décrété et la France». Dans son discours à la nation du 31 décembre, Alassane Ouattara disait «Nous pouvons être fiers de notre armée dont la modernisation est désormais effective. C’est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d’Ivoire ».

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait annoncé, mardi 31 décembre, « la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal, dès 2025 ». Dans ce discours de nouvel an, le chef de l’État parlait de nouvelle « doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal, dès 2025 ».

Le 28 novembre, Diomaye avait déjà annoncé que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal. Mais le successeur de Macky Sall avait ajouté qu’il « n’y a pas encore de délai de rigueur ». « Si la France doit partir, ce sera annoncé aux autorités françaises. Elles en auront la primeur de l’annonce et du calendrier établi », avait-il précisé sur la chaîne France 2, en prélude à la célébration des 80 ans du massacre de Thiaroye.

Aujourd’hui, Ousmane Sonko affirme à qui veut l’entendre «qu’aucune discussion ou négociation n’a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté, en tant que pays libre, indépendant et souverain». Face à ce flou, le régime doit dire aux sénégalais ce qu’il en est clairement sur le départ des troupes françaises. Après cette sortie de Macron, pourquoi le régime ne fixerait- il pas un ultimatum aux français si réellement il n’y a pas eu de négociation. Le peuple est à l’écoute du président et de son premier ministre. Une chose est sûre, les Sénégalais demandent de plus en plus le départ de la France !

Cette sortie de Macron intervient au moment où le Sénégal s’engage dans la voie du souverainisme. Le Sénégal a même réussi à faire plier la France qui a reconnu le massacre de Thiaroye. Fallait s’attendre à une telle sortie de Macron qui semble être perdu entre les problèmes qu’il rencontre dans son pays, la pression populaire qui veut de plus en plus qu’il quitte le pouvoir. Et avec la grosse bourde à Mayotte, le président français est devenu un véritable problème.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn