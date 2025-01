Sonko tempère à Pastef…les patriotes se tournent vers une nouvelle cible

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est sens dessus-dessous. Les nominations de personnes très controversées ont fini par diviser les partisans de Ousmane Sonko. Une polémique qui a poussé le premier ministre à prendre la parole. Mais son discours ne fait toujours pas l’effet escompté. Les patriotes ont changé de cible en se retournant contre l’un des leurs.

Sur les réseaux sociaux, on assiste à un mouvement de colère chez les partisans du parti au pouvoir, qui rappelle celui suscité par la nomination de Samba Ndiaye. Cette fois-ci, c’est la nomination d’un des nouveaux membres du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) qui crée des grincements de dents. Il s’agit de Aoua Bocar Ly Tall, Sociologue, titulaire d’un doctorat d’Etat en droit public. Réputée pour ses luttes indéfectibles pour l’intégrité physique des fillettes et des femmes, cette descendante de Cheikh Oumar Foutiyou Tall a porté avec abnégation les causes humaines.

Les patriotes ne lui pardonnent toujours pas ses positions dans l’affaire Adji Sarr. Une polémique qui avait poussé Ousmane Sonko à calmer ses partisans. «Le président a demandé au ministre chargé de la communication de lui faire des propositions. Ce dernier a travaillé avec les personnes concernées avant de faire des propositions au président. Par la suite, ce dernier m’a transmis ce qu’on lui a proposé et m’a demandé si j’avais des remarques à faire. J’ai regardé les noms proposés ; je n’ai rien trouvé à redire. Je lui ai dit que je n’avais pas d’observation à faire. C’est ainsi qu’il a pris le décret», a fait savoir Sonko.

«Il ne faut pas croire qu’on a fait exprès de donner des postes de responsabilité à des personnes qui se sont opposées à nous. C’est un manque de confiance», a-t-il dit aux patriotes. Si certains ont compris le message, d’autres ont ouvert un nouveau front. Et c’est Fadilou Keïta leur nouvelle cible. Les partisans du premier ministre reprochent à leur camarade de parti certaines de ses sorties jugées comme «orgueilleuses» ou «arrogantes». Une polémique qui l’aurait poussé à bloquer certains patriotes sur les réseaux sociaux.

« Nos places au sein de Pastef-Les Patriotes ne nous sont pas offertes et ceux qui sont dans certaines instances du parti le savent. Quoi qu’il puisse se passer, nous nous devons le respect mutuel. Nous sommes loin d’être dans le suivisme ou des hommes qui accepteraient n’importe quelle situation parce qu’ils sont DG, ministres ou autres », a-t-il lancé aux patriotes qui s’attaquent à lui.

« Cette machination soi-disant nous avons insulté la jeunesse entretenue par certains responsables que je connais ne peut absolument rien contre ma personne. Je ne regarde personne dans ce projet en me disant qu’il aime le Sénégal plus que moi, personne (je le jure devant Dieu) », a-t-il mis en garde. Une sortie qui a fait réagir d’autres patriotes qui n’ont pas cessé de lui rappeler les jeunes qui ont perdu la vie dans la mise en oeuvre du «PROJET».

«Vous dites avoir connu la prison pour ce projet. D’autres y ont laissé leur vie, leur santé, perdu leur travail, sacrifié leur stabilité. Comme vous, ils n’attendent aucun privilège, et nous non plus. Mais nous avons le devoir de rester vigilants et de dénoncer les dérives, les incohérences et les choix qui pourraient trahir l’essence même de ce pour quoi nous nous sommes battus», a répondu Mamy Ndiawar Touré. Une position que partage un autre membre de Pastef.

«Accepte que tu as été maladroit en voulant jouer un rôle qui ne te correspondait pas et qui n’a jamais été le sien. Durant le combat de 2017 à 2021, ceux qui écrivaient, parlaient pour calmer, rassurer, revigorer, encourager les militants sont connus de tous. Hier, tu as voulu le faire, ça s’est soldé par un échec», dira Ansou Sambou.

Cette polémique, Ousmane Sonko doit l’éteindre dans l’œuf. Une des meilleures manières d’y arriver serait sans doute de réunir tous les membres du Pastef et leur tenir un langage de vérité. Ces genres de situation finissent toujours par avoir raison des partis politiques. Et Pastef pourrait ne pas échapper à cette réalité !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn