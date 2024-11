« Madiambal, un général ne déserte pas » selon…

Moustapha Diakhaté vient d’écoper d’une condamnation de deux mois ferme. Le procureur Ibrahima Ndoye l’a poursuivi pour «insulte par un système électronique envers un groupe de personnes se distinguant par la nationalité» et «discours public contraire aux bonnes mœurs». S’il m’est difficile de commenter une décision de Justice, il demeure tout de même clair qu’au cours de l’interrogatoire, les débats ont été plus philosophiques, linguistiques que juridiques.

Nous avions l’impression d’être dans un amphithéâtre à l’université que dans le temple de Thémis. Le juge a eu la main lourde contre l’ancien parlementaire, comme pour chercher à réduire au silence une voix discordante.

Passons sur la justice des vainqueurs et le deux poids deux mesures, et saluons la posture héroïque de Diakhaté, qui est resté droit dans ses bottes, en droite ligne de ce que l’on connaît de l’homme et de sa trajectoire. «Son franc-parler n’a pas fini de lui causer des déboires, depuis le régime du Président Abdou Diouf, et je demeure convaincu qu’il l’emportera dans sa dernière demeure, le plus tard possible, s’il plaît à Dieu.

Je ne doute pas qu’il retrouvera très vite les siens, parce que l’on ne saurait reprocher indéfiniment à un citoyen d’exprimer son opinion, de se soucier de l’avenir de la Nation à laquelle il appartient, et qu’il a choisi de servir, quoi qu’il lui en coûte. Moustapha Diakhaté est fait d’un seul bloc : celui de la franchise, de la loyauté, d’un amour immodéré pour son pays, du respect des valeurs humanistes, de la République et des sacro-saints principes démocratiques. C’est ce que nous partageons en commun.»

Se taire, c’est dérouler le tapis rouge au fascisme rampant de Pastef

Cette affaire Moustapha Diakhaté est l’occasion d’interpeller un grand frère dont je m’honore de l’affection, sur sa nouvelle posture. En début de semaine, Madiambal Diagne, auteur de cette citation dans le paragraphe précédent, a décidé d’adopter une «nouvelle posture, celle de garder le silence», et l’a même suggéré à Moustapha Diakhaté.

Une attitude dictée par les « électeurs sénégalais (qui ont) décidé, le 17 novembre 2024, de voter massivement pour la liste de Pastef et confier les pleins pouvoirs à Ousmane Sonko». Se donnant «un temps d’observation, au moins le temps d’un semestre, tout en silence, pour savoir où tout ceci va nous mener», Diagne veut «consacrer les six prochains mois à la production littéraire et au spectacle des matchs de football». Non sans dire : «Faites comme bon vous semble, nous nous tairons !»

Contrairement à Madiambal, je ne vais pas opter pour un silence semestriel. Avec force, mais dans le respect et la courtoisie, je me dresserai contre tout acte qui spolie la démocratie, menace nos libertés, bafoue les droits des individus. Une telle logique me conduit à inviter le procureur de la République à briser la perception qui commence à s’installer ; cette perception qui voudrait qu’il soit le procureur du pouvoir aux trousses des adversaires de Pastef et de son leader, Ousmane Sonko.

Fait-il la danse du ventre pour plaire aux nouvelles autorités ? En tout cas, le constat est que tous ceux qui sont poursuivis pour délits d’opinion ont affiché leur opposition au pouvoir. Et qu’au même moment, tous ceux qui ont eu à tenir des propos plus graves sont bizarrement en liberté et pas du inquiétés. Donc Madiambal, garder le silence en moment, c’est opter pour l’attitude des intellectuels face aux nazis.

Se taire, c’est de la non-assistance à ce peuple «alku» (perdu, foutu)

Puisque Madiambal Diagne s’appuie sur Voltaire ici pour mieux s’illustrer, je vais à mon tour m’appuyer sur Evelyn Hall dans sa citation attribuée à tort à ce même Voltaire, en disant que «je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire», rien que pour le respect de la liberté d’expression. Un bon citoyen comme Madiambal, qui ne s’était pas tu devant Abdou Diouf ni Abdoulaye Wade, conscient des graves dangers qui guettent le Sénégal, n’a pas le droit d’inciter ses compatriotes à s’abandonner lascivement entre les mains de Pastef.

Renoncer à critiquer ce pouvoir quand il faut, même pour une journée, c’est se rendre complice d’une immense forfaiture : la non-assistance à pays en danger. C’est de la non-assistance à ce peuple «alku» (perdu, foutu). C’est dérouler le tapis rouge au fascisme rampant de Pastef et incidemment, à la décadence du Sénégal. En décidant de garder le silence (ce qui revient à conseiller implicitement aux Sénégalais de se taire), Madiambal invite à se laisser faire sans réagir.

Le Sénégal n’est pas la propriété de Sonko ou de Pastef pour que les citoyens soient obligés de vivre dans la spirale du silence. Il faut lui hurler cette évidence aux oreilles jusqu’à l’essoufflement, pour qu’il en soit conscient. Pour qu’il sorte enfin de sa bulle et arrête les atteintes à la liberté d’expression.

Ils craignent que l’on utilise leurs propres armes contre eux

Aujourd’hui, ceux qui emprisonnent étaient les emprisonnés d’hier. Ils craignent que l’on utilise leurs propres armes (les réseaux sociaux, les invectives, la désinformation) contre eux. La nouvelle stratégie de ce pouvoir est l’intimidation, la menace, les invectives, pour réduire au silence toute voix discordante.

Donc en ces périodes troubles, voir un «veilleur» de la trempe de Madiambal s’éloigner du débat public, c’est comme voir un Général abandonner ses trouver en pleine bataille. Un Général ne déserte pas. Ni en temps de guerre ni en temps de paix. La Liberté d’expression est menacée au Sénégal par l’Etat pastéfien (Alioune Tine dixit) sous le regard complice des organisations de la Société civile ou des intellectuels.

Comme disait mon ami Hamidou Anne en mars dernier, il faut «faire face», et Madiambal doit faire partie de ceux qui font face. Même dans un régime militaire, nous parlerons. Si ces gens croient pouvoir museler nos opinions subversives et dissidentes, ils se gourent lamentablement. Et Madiambal doit être de ceux qui ont l’obligation de le rappeler aux tenants du pouvoir. «Ils devront incarner des institutions qu’ils ont désacralisées, commander la police, l’Armée et la gendarmerie qu’ils ont insultées, et préserver une Justice qu’ils ont vilipendée. Il faudra assumer de régner sur des ruines», écrit mon ami essayiste.

Les trois dangers qui guettent le Sénégal

Aujourd’hui, le Sénégal, comme tous les pays vivant à l’ère des populistes, court trois dangers. Premièrement, le rejet des «élites» peut aussi répandre le rejet de la science et des faits empiriques, l’engouement pour les théories du complot et les solutions simplistes à courte vue sur des problèmes complexes. Cela ne crée pas un climat propice à la tolérance, au respect mutuel et à l’avancée des droits de la personne.

Deuxièmement, un penchant pour l’autoritarisme. Le parti Pastef représente un recul pour la démocratie et la primauté du droit lorsqu’un dirigeant populiste (Sonko peut promettre impunément une vengeance à Barthélemy Dias, après avoir ouvertement critiqué le gouvernement dont il est le chef), au nom de la protection du Peuple contre les élites, concentre les pouvoirs entre ses mains et affaiblit ou politise les institutions qui font obstacle à cette concentration : l’indépendance de la Justice, la liberté de la presse, la Société civile, les religieux, etc.

Troisièmement, en présentant le «vrai peuple» comme une entité homogène, certaines manifestations du populisme constituent une menace directe aux droits de la personne, et plus particulièrement aux droits des minorités. L’on semble dire que ceux qui n’ont pas voté Pastef n’ont pas droit de cité, ni à la parole dans le débat public.

«Quand ils sont venus chercher les communistes, je n’ai pas protesté parce que je ne suis pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n’ai pas protesté parce que je ne suis pas juif. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai pas protesté parce que je ne suis pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n’ai pas protesté parce que je ne suis pas catholique. Et lorsqu’ils sont venus me chercher, il n’y avait plus personne pour protester.» Pour que cela ne nous arrive pas, Madiambal, ton petit frère te donne… 15 jours de silence.

Bachir Fofana