Une honte d’envoyer en prison Moustapha Diakhaté pour le mot « alku »

La justice à deux vitesses : quelle honte !

Quand de jeunes politiciens utilisent la force publique pour écraser ou humilier leurs adversaires, les soutenir n’est ni de la fumisterie ni de la lâcheté. C’est juste révéler ce qu’on essayait de cacher : nous sommes, en effet, nombreux à utiliser les combats politiques pour régler des comptes personnels. Ramener la confrontation politique à une affaire de haine et de vengeance, c’est avouer qu’on ne cherche pas le bien du peuple, qu’on fait de la politique pour son salut personnel.

Que signifie le destin des individus face à la sublimité des charges de gouvernance d’un peuple ? Ils sont nombreux à dire que si le régime de Diomaye a été élu à plus de 54% des suffrages, c’est une justice divine (que Dieu me pardonne de proférer une telle calomnie contre Lui) : comment vouloir chercher une satisfaction personnelle sur la base d’intrigues après avoir reçu de Dieu une telle grâce ? Une telle récompense ?

Badoolo wéesuwul Yalla fayul la ngày wuuta fayàntoo!

Or comment peut-on envoyer en prison Moustapha Diakhaté pour le mot alku (quelle honte !) et laisser libres ce pseudo docteur et Cheikh Thioro Mbacké qui ont tous insulté une partie du peuple ?

C’est donc pour ça qu’on s’est battu contre Macky Sall ? C’est donc pour cela que tant de sacrifices ont été consentis ? Le mensonge ne deviendra jamais la vérité : il peut bien usurper sa place, se parer des vertus de la vérité, mais il ne sera jamais la vérité. Cette dernière n’a pas besoin d’ornements protocolaires ni de mesures ostentatoires, elle brille de sa splendeur même quand la force et l’arbitraire cherchent à l’étouffer.

La démocratie, disait Pierre Mendès France, est un état d’esprit : n’est pas démocrate qui veut. Être démocrate n’a rien à voir avec être citoyen d’un pays démocrate ni même le fait de participer et de gagner ou perdre des élections. Être démocrate, c’est avoir la culture du pluralisme, du respect de la différence. Être démocrate, c’est finalement avoir de l’éthique politique, être cohérent avec ses principes et idéaux. C’est, en revanche, avoir un esprit enfantin que de s’accrocher à la puissance publique pour assouvir ses rêves de domination.

Il n’y a pas plus ignoble entreprise que de se servir de la politique pour assouvir des desseins personnels. La vraie grandeur politique, le vrai leadership, n’a pas besoin de s’accrocher (comme un gamin aux crochets de son Papa) aux moyens de coercition. L’usage excessif, précoce et impulsif de la violence est une preuve de faiblesse à la fois morale et intellectuelle. Ce qu’on oublie, c’est qu’aucun pouvoir politique ne rend meilleur, aucun pouvoir n’absout ni ne confère une grandeur naturelle. Au contraire, le pouvoir faire ressurgir les vices occultés par le paraître et les pulsions inhibées par l’impuissance et la minorité politiques.

Moustapha Diakhaté est un homme libre, c’est aussi un homme véridique, même s’il reste un homme. On peut ne pas partager ses prises de position, mais je ne vois pas un homme suspecter Moustapha Diakhaté de mensonges, de lâcheté ou de déloyauté. L’homme a osé dire au Président Wade ce qu’il ne voulait pas entendre. Il a osé dire au Président Macky ses vérités ce qui lui a valu une mise à l’écart, mais jamais il n’a tu ses pensées par peur de perdre ses privilèges.

Rien à voir avec ces politiciens qui ont fait tous les régimes politiques et qui proclament la mort d’un système dont ils sont élément majeur. Rien à voir à ses pseudos intellectuels opportunistes capables de faire croire au chat qu’il est un lion pour leurs pauvres intérêts. Rien à voir avec ces situationnistes qui lisent les faits en fonction de leur agenda personnel. Rien à voir avec ces pseudos scientifiques qui confondent à dessein vérité factuelle et vérité scientifique.

Alassane K KITANE