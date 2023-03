Madiaw Diop (Pastef) placé sous mandat de dépôt

Madiaw Diop, Coordonnateur départemental de la Jeunesse Pastef de Tivaouane, Madiw Diop a été finalement placé hier sous mandat de dépôt. Interpellé à Dakar vendredi dernier, de lourdes charges pèsent sur lui. En effet, il est poursuivi pour appel à insurrection et atteinte à la sûreté de l’État. Cela découle de propos qu’il avait récemment tenus lors d’une marche pacifique à Tivaouane. Pourtant, indique Alioune Badara Mboup, coordonnateur communal et adjoint au coordinateur départemental de Pastef à Tivaouane, des gens ont dit pire que lui sans être inquiétés. A l’en croire, c’est comme s’il y a des citoyens qui sont punis parce qu’ils sont de Pastef et d’autres qui ont un passe-droit et font tout ce qu’ils veulent.