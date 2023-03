Voici les 10 pays africains les plus influents

Le cabinet de conseil et d’évaluation des marques Brand Finance a publié en début du mois son rapport annuel Global Soft Power Index 2023. Ce document classe les nations les plus influentes du monde en se basant uniquement sur le soft power, c’est-à-dire la capacité d’un Etat à exercer une influence certaine sur la scène internationale, indépendamment des leviers coercitifs du hard power, comme la puissance militaire.

D’abord, une mise en contexte: selon David Haigh, PDG de Brand Finance, le soft power est devenu une composante essentielle de la politique étrangère des Etats qui cherchent à construire des relations positives avec d’autres pays en promouvant leurs valeurs et leurs intérêts pour atteindre leurs objectifs sans recourir à la force. Certains pays comme la Chine, aujourd’hui dans le top 5 mondial, ont ainsi fait du soft power un instrument de leur politique étrangère et commerciale, devenant des modèles pour les autres pays émergents.

Pour établir son classement, le cabinet britannique s’est basé sur 3 facteurs clés, à savoir la familiarité, l’influence et la réputation, ainsi que 8 critères: affaires et commerce, gouvernance, relations internationales, culture et traditions, médias et communication, éducation et science, population et valeur et, enfin, avenir durable.

Brand Finance a établi son classement à la suite d’un sondage mené auprès de 100.000 individus. Ainsi, au niveau mondial, les Etats-Unis se hissent au sommet avec un score de 74,8 points/100, devant le Royaume-Uni (2e; 67,3 points), l’Allemagne (3e; 65,8 points), le Japon (4e; 65,2 points) et la Chine (5e; 65,0 points).

Au niveau du continent africain, seulement 20 pays ont été pris en compte par l’étude, contre 24 lors de la précédente édition. Entre les deux, presque tous les grands pays du continent ont vu leur influence reculer au niveau de la scène internationale. A l’opposé, les Seychelles ont gagné 16 places, tandis que la Côte d’Ivoire et Maurice ont respectivement avancé de 9 et 4 places au niveau mondial.

L’Egypte occupe la première place en Afrique et la 38e dans le monde avec un score de 43,0 points. Le pays des pharaons perd néanmoins 7 places par rapport au classement précédent. Avec 42,5 points, l’Afrique du Sud occupe le 2e rang continental et le 40e mondial, soit une perte de 6 places. Le Maroc ferme le podium africain des pays les plus influents avec un score de 39,2. Le Royaume se positionne à la 55e place mondiale suite à une perte de 9 places.

Le top 10 africain est complété par Maurice (67e; 38,0 points), les Seychelles (74e; 36,9 points), la Tunisie (83e rang; 36,4 points), le Rwanda (85e; 36,2 points), l’Algérie (86e; 36,0 points), la Côte d’Ivoire (87e; 35,9 points) et le Ghana (92e; 35,5 points).

Voici les 10 pays africains les plus influents selon le Global soft power :

Pays Score/100 Rang mondial Places gagnées/perdues Egypte 43,0 38e – 7 Afrique du Sud 42,5 40e – 6 Maroc 39,2 55e – 9 Maurice 38,0 67e + 4 Seychelles 36,9 74e + 16 Tunisie 36,4 83e – 7 Rwanda 36,2 85e – 11 Algérie 36,0 86e – 11 Côte d’Ivoire 35,9 87e + 9 Ghana 35,5 92e – 6

Source : Le 360 Afrique