Libération Pape Ndiaye : Walf porte le combat

En détention préventive depuis le 7 mars dernier, le journaliste-chroniqueur judiciaire, Pape Ndiaye peut humer l’air de la liberté si toutefois la requête que va introduire un de ses avocats à savoir maître Andy Nar Ndiaye obtient un avis favorable du juge d’instruction. En effet, le conseil a annoncé le dépôt de sa demande de mise en liberté provisoire prévu ce mercredi 15 mars. Le vendredi 17 mars, à partir de 15 h, le groupe Walfadjri compte organiser un point de presse pour informer l’opinion nationale et tenir à témoin celle internationale contre l’acharnement dont il est victime

Le groupe Walfadjri entend également organiser un sit-in devant ses locaux, dimanche 19 mars prochain, à partir de 15 h et a d’ores et déjà saisi les autorités administratives compétentes pour la tenue de ce rassemblement. Pape Ndiaye a été inculpé de six chefs d’accusation à savoir diffusion de fausses nouvelles, outrage, intimidation et représailles, provocation à un attroupement, discrédit jeté sur un acte juridictionnel, mise en danger de la vie d’autrui. Il avait, lors de l’émission Petit déj’ sur Walf Tv déclaré que «19 substituts de procureur ne seraient pas d’accord du renvoi en chambre criminelle de l’affaire Sonko/Adji Sarr ».