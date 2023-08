Magal 2023…Serigne Ousmane Mbacké fait le point sur les préparatifs

Au nom du comité d’organisation du Grand Magal de Touba, Serigne Ousmane Mbacké le coordonnateur a rappelé que tous les membres désignés au sein du comité sont plus que jamais déterminés et engagés pour la réussite de l’événement religieux. Et dans le cadre d’une bonne coordination entre le comité d’organisation et les autorités administratives, des rencontres sectorielles ont été organisées et qui ont commencé au niveau local jusqu’au niveau national.

Par ailleurs, une dernière réunion de coordination avec le Ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome pour faire le point sur l’état des engagements pris se tiendra à Dakar comme pour dire que l’état prend très au sérieux le grand Magal qui au-delà de la dimension religieuse engage par la même occasion plusieurs branches dont le plus important est l’économie qui va connaître un bond significatif pour le pays.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn