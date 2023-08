Magal 2023…les engagements de la mairie de Touba

En prélude du Grand Magal de Touba, la mairie de la ville sainte s’est encore une fois engagée à reconduire les mêmes dispositions pour une parfaite réussite du grand événement de dimension internationale. Selo. Abdou Lahad KA, la mairie s’engage à accompagner tous les secteurs qui interviennent dans l’organisation du Magal. Et le premier magistrat de la capitale du mouridisme de dire que la logistique nécessaire et le matériel adéquat seront mobilisés dans les domaines de la santé, dans l’assainissement, et dans l’accompagnement des services qui vont intervenir activement dans les préparatifs de l’événement.

Dans le secteur de la santé la construction et l’équipement de deux nouveaux postes de santé entièrement réalisés par la mairie sont achevés et ils seront opérationnels lors du Magal. Les services qui interviennent dans la période du Magal notamment le service d’hygiène et les éléments qui ont la charge de l’entretien des forages seront appuyés en carburant par la commune de Touba.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn