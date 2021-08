Y a-t-il vraiment un maire à Touba ? La cité religieuse engloutie…

Les populations de la ville Sainte de Touba souffrent terriblement avec les fortes précipitations notées ces derniers jours. De nombreuses familles dorment dans des chambres complètement inondées.

Le bassin de Keur Niang qui a débordé, dicte sa loi. D’ailleurs, un enfant a perdu la vie par noyade. Autant de complaintes qui hantent le sommeil des habitants de la cité religieuse.

Une question taraude les esprits : où est le Maire de Touba ?

Existe-t-il un Maire à Touba ? Abdou Lahad Kâ un maire fantôme

Abdou Lahad Kâ brille par son absence et reste dans une totale indifférence.

Aucune communication, aucune mesure structurelle n’est annoncée.

Et pourtant, le budget de la mairie de Touba qui avoisine les 4 milliards et les taxes et patentes des populations devraient suffire pour régler les problèmes d’inondations.

Mais du côté du premier magistrat, c’est le silence et l’incompétence qui prennent le dessus sur les actes et actions.

Touba ça Kanam comme solution structurelle et d’espoir.

Cette association qui œuvre dans le développement de la ville Sainte s’est-elle substituée à la mairie ?

La réponse semble être positive car le Maire ne fait que venir en appoint aux activités de Touba ça Kanam. Une preuve par mille.

L’année dernière, lors du lancement des travaux d’endiguement de 29 points bas recensés au niveau de Touba pour un budget de 350 millions, le maire avait décaissé une enveloppe financière de 35 millions comme appui et promis de mettre à leur disposition des ingénieurs et autres techniciens alors qu’il était censé entreprendre des travaux d’évacuation des eaux pluviales et permettre aux populations de retrouver la tranquillité.

Même la mairie de Touba est sous les eaux depuis plusieurs jours sans qu’aucune petite action d’évacuation des eaux ne soit entreprise.

Mode de désignation du maire, un réel problème de casting

Touba n’est plus un village. Sa superficie galopante fait d’elle la deuxième ville du Sénégal après Dakar. Elle est devenue par la même occasion un carrefour d’où sa spécificité et sa particularité avec des quartiers énormes du point de vue population.

Doit-on rester dans l’orthodoxie dans le choix du Maire de Touba pour ne pas apporter des changements qualitatifs qui permettront de prendre en compte les réalités économiques, politiques, sociales et sécuritaires ?

A l’image de Dakar et de Thiès, Touba doit connaître des mutations profondes à savoir l’érection de communes d’arrondissement et d’une grande mairie capable de coordonner les actions. Et pour se faire, il faut nécessairement des hommes aptes et capables de mener à bien ces transformations.

Des profils ne manquent pas, il suffit de chercher pour trouver.

Récemment une information révélée faisant de Me Madické Niang, le futur Maire de Touba commençait à se répandre telle une traînée de poudre. Aussi, dans certains cercles maraboutiques, d’imminents cadres Mbacké Mbacké sont à l’affût pour une fois la situation se présente, de se signaler.

En tout état de cause, une bonne équipe municipale apte à prendre en main les destinées de la ville Sainte n’est pas difficile à mettre en place.

A quelques encablures des élections locales, le maire sortant Abdou Lahad Kâ qui a déjà montré ses limites ne sera pas reconduit. C’est apparemment ce qu’il a compris pour baisser la garde surtout dans cette période où les populations qui sont dans les eaux pluviales, attendent des solutions structurelles ou conjoncturelles à quelques jours du Grand Magal de Touba.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn