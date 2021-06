Madické Niang Maire de Touba…l’idée prend forme

Touba réclame Me Madiké Niang a la Mairie de la ville sainte pour booster le développement de Touba.

En plus de sa forte personnalité et son expérience professionnelle, le candidat à la présidentielle de 2019 est le profil idéal pour faire avancer et réaliser les chantiers du Khalife. L’idée est agitée à travers les débats et autres cercles influents de la capitale du mouridisme.

Son humilité et son attachement à la confrérie lui ont valu la légitimité aidé en cela l’estime que le khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a de lui. D’aucuns disent que le retrait de la scène politique de l’ancien avocat à la demande du Saint Homme et les nombreuses missions qu’il lui confie dans la pacification de l’espace politique en sont une parfaite illustration.

En tout état de cause, les élections municipales prochaines seront déterminantes et Touba qui constitue une particularité et n’aura pas de difficulté pour le choix d’un premier magistrat qui aura la mission de faire mieux que l’équipe municipale actuelle qui a montré ses limites malgré les ressources générées par le budget et l’apport des talibés qui sont toujours prompts à exécuter les directives venant du khalife général.

Les jours à venir nous édifierons.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn