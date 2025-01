Magal Kazou Rajab : Touba célèbre Serigne Fallou Mbacké

Ce lundi, c’est l’effervescence à Touba. En effet, la communauté mouride célèbre le Magal de Kazou Rajab qui coïncide avec la venue au monde de Mouhamadou Fallilou Mbacké à Darou Salam en 1888. Plus connu sous le nom de Serigne Fallou Mbacké, le saint homme est le fils de Serigne Touba khadimou Rassoul et de Sokhna Awa Bousso. Le Magal de Kazou Rajab coïncide avec le 27ème jour du mois de Rajab

Comme ce fut le cas chez tous les fils du fondateur du mouridisme, Serigne Fallou Mbacké est envoyé auprès de Serigne Dame Abdourahmane Lô pour apprendre le Saint Coran, puis à Mbacké chez Serigne Mame Mor Diarra pour continuer son apprentissage et l’approfondissement de ses connaissances coraniques. Il fera aussi un passage en Mauritanie.

Après le rappel à Dieu de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké qui fut le premier Khalife de Serigne Touba, Serigne Fallou Mbacké devint le deuxième Khalife en 1945 et s’est distingué dans l’achèvement de la grande mosquée de Touba entamé par son prédécesseur inaugure en 1968 en présencedu président Léopold Sédar Senghor le 7 juin 1963, la construction du marché Ocass. Il a aussi fondé plusieurs villages dont les plus connus sont Alieu, Ndindi, Bogorel, Mérina Bobo, Nayloul Marame, Touba Bogo et Khayane. Le Saint homme a aussi effectué le pèlerinage aux lieux saints de l’islam, la Mecque en 1928. Il tira sa révérence le 6 août 1968.

Il faut aussi retenir au passage que Serigne Fallou Mbacké a beaucoup contribué au raffermissement des relations entre les musulmans et les chrétiens en tissant des liens solides avec le clergé mais aussi et surtout avec le président Senghor avec qui il entretenait des relations étroites. D’ailleurs , Serigne Fallou Mbacké avait même béni la candidature de ce dernier qui était en compétition avec Lamine Guèye. Dans cette même veine qu’il a donné son accord à la construction de l’église de Mbacké.

Serigne Fallou Mbacké avait aussi montré la voie aux talibés mourides en faisant allégeance à son père le Vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul et aussi donné le nom de Lamp Fall au plus long minaret de la Grande Mosquée de Touba pour faire honneur à Mame Cheikh Ibrahima Fall, le fondateur des Baye Fall.

Serigne Mouhamadou Fadl Mbacké, né le 27 juin 1888 à Darou Salam et mort le 6 août 1968 à Touba, a été succédé par Serigne Abdou Lahad Mbacké.