Revue de presse : L’œuvre politique de Mamadou Dia et la crise au PUR au menu

L’œuvre politique et la vision de Mamadou Dia, l’ancien président du Conseil, et la crise au Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) sont entre autres sujets au menu des quotidiens reçus à l’APS, lundi.

Le journal Le Soleil rapporte que le lancement des Grandes conférences de la Maison de la Culture Douta Seck »a été l’occasion pour célébrer le 16e anniversaire de la disparition de l’ancien président du Conseil (1958-1962) ».

Il souligne que lors de cette rencontre qui s’est tenue, samedi, »les différents panélistes sont largement revenus sur l’importance de préserver la mémoire de l’ancien président du Conseil Mamadou Dia dont l’œuvre politique et la vision peuvent constituer une source d’inspiration pour la nouvelle génération ».

Ainsi ont-ils abordé »son programme politique autour du socialisme autogestionnaire, ses projets de modernisation de l’économie sénégalaise et son legs politique », rapporte la publication.

Le parcours politique et la vision de développement de Dia ainsi que son emprisonnement »ont été condensés par des panelistes », note L’As, relevant qu’il »s’agit de revisiter l’œuvre de l’homme et tirer des leçons de son projet de développement et les œuvres qu’il a produites ».

»(…) Pour les jeunes, la réflexion va permettre de s’interroger sur les similitudes entre le plan de développement de Mamadou Dia et le projet panafricain de Pastef. D’autant que les tenants du pouvoir se réclament de la vision de développement de l’homme », écrit le journal.

Selon Le Quotidien, l’ancienne Première ministre Aminata Touré »demande que l’héritage de Mamadou Dia soit vulgarisé à travers l’enseignement de sa pensée dans les écoles ».

En politique toujours, Sud Quotidien se fait l’écho de la »crise interne » au Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), une formation de l’opposition.

»Les Secrétaires généraux de fédération (SGF) et Secrétaires nationaux (SN) du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) réclament la tête de Cheikh Tidiane Youm, le Secrétaire général du parti de Serigne Moustapha Sy. En effet, ces cadres du PUR, au sortir d’une rencontre tenue, samedi 25 janvier, au siège du parti, ont fait face à la presse pour +définir les bases d’une nouvelle organisation politique plus solide et plus adéquate+ mais surtout déclarer +indésirable+ le Secrétaire général au sein du parti », rapporte Sud qui affiche à la Une : »Cheikh Tidiane Youm sur siège éjectable ».

Vox Populi parle de »vent de rébellion au PUR » et signale que »la tête de Cheikh Tidiane Youm est réclamée ».

EnQuête s’intéresse à la question de la rémunération des ministres et Directeurs généraux et titre : Les incongruités du système ».

»Alors même qu’ils sont censés être les patrons des directeurs généraux, les ministres gagnent moins que les directeurs des structures relevant de la catégorie 1 et se retrouvent parfois à la merci des DAGE pour faire face aux fins du mois difficiles et aux nombreuses sollicitations », écrit le journal.

Source : APS