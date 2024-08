Maïmouna Ndour Faye annonce une plainte contre Cheikh Bara Ndiaye

Cheikh Bara Ndiaye, le chroniqueur de Walf TV, est sous le coup d’une nouvelle plainte à la Division des investigations criminelles (DIC). Maïmouna Ndour Faye le poursuit pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles.

« Je viens, par cette présente, déposer une plainte pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles ayant causé un préjudice moral et économique, injures publiques et atteinte à ma dignité, contre monsieur Cheikh Bara Ndiaye, chroniqueur à Walf TV. En effet, M. Ndiaye s’est engagé depuis fort longtemps dans une campagne de dénigrement contre ma personne à travers ses émissions et plateformes […] », lit-on dans la plainte déposée sur la table du commissaire principal Adramé Sarr, chef de la DIC et repris par Seneweb.