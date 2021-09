A DAGANA AUSSI, APRÈS VINGT-SIX ANS (26) DE RÈGNE DU MAIRE, IL FAUT UN « PUTSH » !

Maire élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, cela devient de la dictature.

Ces coups d’état dans la sous région nous ouvre les yeux. Sur quoi ? Les dégâts d’un capitalisme débridé, d’un système impérialiste, d’économie déréalisée, d’une population étouffée, d’une politique ivre… ils mettent en exergue la vacuité d’un modèle de société africaine à la fois épuisé et obsolète.

Au Sénégal aussi, plus particulièrement à Dagana, l’heure est aux ruptures !!

Des ruptures en faveur d’un meilleur devenir des population, elles-mêmes au service d’une reconversion politique qui entraînera indéniablement un changement, pour la mise en oeuvre d’une autre politique locale, celle capable de garantir des conditions de vie authentiquement humaines.

Une partie de la population Daganoise est prête à se rebeller contre le profond « déni du changement », contre la misère causé par l’équipe municipale, contre la « DICTATURE » de l’actuel maire qui en veut toujours plus malgré un quart de siècle de règne sans partage. Sa soif de pouvoir conduit la ville dans le mur. Nous indiquons qu’il nous faudra demain interroger le modèle de développement dans lequel s’est engagé le maire et son équipe depuis plus de vingt-six (26ans) et que les prochains mois, veille des municipales, nécessiteront des décisions de rupture. La rupture du temps, du temps de rupture. Prendre conscience de l’envergure de l’épuisement provoqué par un individualisme, un besoin insatiable de pouvoir éternel qui détourne de l’essentiel.

Dans bien des esprits et des consciences des Daganois, en ce moment, fermente une révolution, un « putsch ».

Le 22 Janvier, à 18h, la ville de Dagana, capitale du Walo, connaîtra son premier et ultime « coup d’état » démocratique… le maire et son équipe engloutit dans les abysses de l’histoire.

LA PENSÉE JUSTE, LA PAROLE VRAIE, L’ACTE SENSÉ !

fadigapapis@yahoo.fr