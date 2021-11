Mairie de Dakar : Pape Diop, le choix idéal sûr qui rassure, selon…

L’expérience Hors pair et le parcours inégalé au service de la communauté.

Ancien Président de l’assemblée nationale, ancien président du sénat, ancien maire de Dakar, Homme d’affaires émérite, un brillant intellectuel, un fervent talibé mouride, un digne fils de la communauté leboue, un dakarois de souche, Monsieur le président Pape Diop est indiscutablement le candidat le plus outillé et le plus méritant pour briguer le suffrage des dakarois.

Si les effets des grands hommes se mesuraient en fonction des décibels qu’ils produisent, les œuvres du président Pape DIOP auraient la valeur d’une supernova.

C’est un homme d’une simplicité légendaire, un grand homme d’état, un militant très discipliné, un monsieur très loyal et pleine de gratitude.

Tous les sénégalais sont témoins de son attitude constante envers son mentor Maître Abdoulaye WADE pour qui, il s’est toujours sacrifié en temps, en force comme en argent.

Monsieur Pape DIOP ne fait pas parti des politiciens qui s’assouvient des délices du pouvoir en utilisant les institutions de la république comme instruments d’ascension sociale mais plutôt un Homme d’affaires qui s’est construit un empire dans la galaxie du business avant d’atterrir dans l’arène politique.

Malgré les agissements et les agitations que l’on dénote ses dernières années dans l’univers politique sénégalais, le président Pape DIOP ne s’est jamais investi dans les allégations malsaines, les procès d’intentions, les débats puériles et stériles sans importance capitale pour notre nation.

C’est un homme d’actions, un homme de défi, un homme de paroles.

Monsieur le président Pape DIOP est indiscutablement le meilleur maire que Dakar n’ait jamais eu depuis Alfred GOUX jusqu’à Madame WARDINI.

C’est sous son magistère que Dakar a totalement changé de visage.

Il est l’initiateur des grands projets majeurs que notre capitale a su bénéficier.

Son mandat est celui qui connut le plus de réalisations avec l’amélioration du cadre de vie des populations par le moyen de nouvelles routes bitumées et du dallage de nombreuses ruelles, l’érection des centres socio-culturel, l’éclairage public, la création d’emplois, subvention des tenues scolaires, dotations de kits et de bourses scolaires.

Son silence, étant le secret des hommes forts est révélateur de l’envergure et de la dimension de sa vision qui dépassait sa génération.

C’est un monsieur rempli de sagesse et l’histoire lui a donné raison car il avait proposé le projet de dallage à la place du pavage car il craignait que les masses de foules révoltées et dépitées s’en serviraient comme éléments de boucliers pour faire face aux policiers comme ce fut le cas lors des événements du mars dernier.

Assistance sociale, financement des jeunes et des femmes, payement de location, attribution de bourses d’études, prise en charge de frais d’études scolaires et sanitaires sont les lots qui remplissent l’agenda quotidien de Monsieur le président Pape DIOP.

Toujours solidaire envers les plus démunis et les laissés pour compte du système.

Monsieur l’Einstein des temps modernes est un véritable modèle inspirateur. A Dakar où il n’occupe plus aucune fonction politique, sa bienfaisance n’est plus à prouver. Il s’est toujours dépouillé au profit des déshérités qui sont nés sous la mauvaise étoile. Il n’a jamais cessé de prodiguer ses largesses pour soulager les infortunés et a permis à beaucoup de pères et mères de famille d’accomplir le cinquième pilier de l’Islam. Ceci permet de démontrer qu’il a une approche originelle et première de la politique qui veuille que les acteurs soient et exclusivement animés par la volonté de servir et non de se servir.

Ce que vous avez fait pour Dakar, aucune autorité politique de la localité ne l’a jamais faite depuis l’indépendance à nos jours.

Vous êtes très proche de votre population et vous êtes à leur écoute en répondant toujours favorablement à leurs sollicitations sans les mépriser ni les minimiser.

Vous avez ouvert vos portes à tout le monde quel qu’en soit le camp où il puisse se trouver.

Vous distribuez des moutons à l’approche de la tabaski, donnez des kits alimentaires pendant le ramadan, offrez des bœufs aux différentes mosquées de la localité durant la Tamkharit, donnez des aides lors de la fête de carême sans distinction de race ni de religion ni de couleur politique.

Dakar ne cesse de pleurer son maire qui lui a donné ses lettres de noblesse et a inscrit son nom dans le panthéon des grandes villes d’Afrique et compte corriger cette forfaiture au soir du 23 Janvier 2022.

Voter Monsieur le président Pape DIOP sonnerait comme une demande sociale, une urgence fondamentale, une exigence morale, une nécessité vitale.

Mobilisons nous et unissons nos forces et nos efforts pour porter notre éminent candidat sur le trône de la mairie de la capitale du Sénégal.