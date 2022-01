Mairie de Mbacké : Un autre réseau de faussaire démantelé

Quelques jours après l’arrestation de Mor Sow, premier adjoint au maire de Mbacké et le conseiller municipal Elhadji Lô pour une affaire de faux et usage de faux, un autre réseau présumé de faussaires vient d’être démantelé par la gendarmerie. D’après des sources proches du dossier, Cheikh Mbaye, chef du bureau de l’état civil et une conseillère municipale et un carreleur ont été placés en garde à vue dans les locaux de la brigade de Mbacké.

En effet, ces deux agents municipaux auraient délivré un bulletin de naissance non authentique à un carreleur. Et ce dernier s’est procuré, par la suite, une carte d’identité nationale sur la base de ce faux document. L’affaire a été ébruitée lorsque le carreleur revenait de la Mauritanie. Au cours d’un contrôle à Rosso, le voyageur a présenté sa carte d’identité nationale. Démasqué sur les lieux, il mouillera les deux présumés faussaires officiant à la mairie de Mbacké. Selon toujours nos sources, le trio pourrait être présenté, mercredi prochain, au procureur près le tribunal de Grande instance de Diourbel, rapporte Emedia.