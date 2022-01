Fadiga : « Aliou Cissé doit démissionner si… »

Les Lions se préparent pour la CAN. Moment choisi par nos confrères de la Tfm pour tendre leur micro à Khalilou Fadiga. Mais le jeu de la bande à Sadio Mané ne satisfait pas l’ancien compagnon de Diouf. Et lors de son passage sur la Tfm, il est aussi revenu sur ses rapports avec Aliou Cissé, qui fut son coéquipier en équipe nationale.

« Il y a peut-être une insatisfaction. Aliou Cissé en est conscient. Moi le premier, par exemple, si j’ai l’occasion de lui en parler, je lui dirais clairement que je ne suis pas d’accord de la manière dont l’équipe joue. Je ne suis pas satisfait. J’aime le beau football et ça me manque, alors qu’on a les joueurs pour. Maintenant je sais que Aliou Cissé en est conscient là, que nous n’avons pas d’autres espérances que de gagner la coupe d’Afrique des nations. Parce que nous avons tout ce qui va avec. On ne manque de rien », analyse Fadiga.

Parlant de ces relations avec le sélectionneur national, il déclare ceci : « Avec Aliou on n’a pas ces échanges-là. On a un groupe WhatsApp, la génération 2002. Moi je parle avec ceux qui me demandent mon avis. Aliou Cissé ne m’a jamais appelé pour me demander mon avis. Et pourtant, j’ai été l’un des premiers joueurs à l’avoir appelé lorsqu’il est devenu sélectionneur et j’étais surpris. Elhadj Diouf et moi avons été les premiers à aller combattre pour qu’il devienne sélectionneur de l’équipe nationale », dit-il.

Pour l’ancien Lion, cette équipe doit gagner la CAN pour le bien du sélectionneur national. « Si nous ne gagnons pas, ils serait plus respectueux pour Aliou Cissé, pour sa personne d’abord, de quitter. Voilà. Mais tout est mis en place pour qu’il gagne. Les joueurs on les a. franchement il y en a des tas, des joueurs : Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Mendy, Diao Baldé Keita, Gana Gueye, Cheikhou Kouyatré. On a un effectif extraordinaire. Nous avons l’effectif le plus cher du continent africain », confir-t-il.