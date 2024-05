Treize imams marocains, envoyés en Europe par le ministère marocain des Habbous et des Affaires islamiques pour diriger les prières durant le ramadan, n’ont pas réintégré le Royaume à la fin de leur mission. Ces religieux, hautement qualifiés avec des diplômes allant de la licence au doctorat, étaient en mission en France, Belgique et Allemagne, et bénéficiaient d’un voyage aller-retour financé par l’État.

Ces départs sont fréquents, car le Maroc, ayant une importante diaspora en Europe, envoie chaque année des centaines d’universitaires pour soutenir spirituellement ses citoyens expatriés pendant le mois sacré pour les musulmans du monde entier.

Cependant, le 12 avril dernier, à la fin du ramadan, ces treize imams ne sont pas réapparus à l’aéroport pour le vol de retour et sont depuis considérés comme disparus, rapporte RFI. Malgré un processus de sélection rigoureux, il semblerait que ceux qui sont restés en Europe étaient principalement célibataires et sans enfants. Face à ces disparitions, le quotidien Assabah indique que le ministère envisage de renforcer les critères de sélection. Désormais, pour prévenir toute fuite future, il pourrait être requis que les imams soient mariés et pères de famille avant d’être éligibles pour de telles missions en Europe.