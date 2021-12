Une malade poignarde ses Jumeaux : Ansoumana Dione interpelle Macky Sall

Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

Malades mentaux au foyer : la tragédie de Scat-Urbam ! (Par Ansoumana DIONE)

Maintenant, c’est devenu très récurent et habituel. Chaque jour, la presse sénégalaise relate des faits extrêmement graves, relatifs aux personnes souffrant de troubles mentaux, vivant dans les foyers.

Ce lundi 29 novembre 2021, c’est une femme malade mentale qui poignarde ses propres jumeaux et sa mère, à Scat-Urbam, plongeant à nouveau, tout le pays dans la tristesse et la consternation. Et, comme d’habitude, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) réagit, interpelle en vain le Président de la République et son Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, puis l’on attend qu’une autre histoire similaire se reproduise, avec toujours le même traitement dans la presse, les mêmes propos de leur défenseur.

Les malades mentaux dans les foyers, voici une grosse problématique au Sénégal, qui cause d’énormes difficultés à des milliers de familles à Dakar et à l’intérieur du Pays. Pourtant, depuis plus de deux décennies, l’ASSAMM, avec son Président, Ansoumana DIONE attend, jusqu’ici, pour apporter des réponses adéquates à ce triste phénomène, en vue d’éviter ces drames sociaux.

Pour rappel, suite à un séminaire tenu les 16 et 17 octobre 2021, sur instruction du Président Macky SALL, des recommandations fortes lui ont été faites, allant dans le sens de restituer le Siège de ladite Association à Kaolack, accompagnée de moyens techniques, logistiques et d’un budget de fonctionnement annuel de 300 millions de franc CFA. Alors, ne doit-on pas les appliquer, dès maintenant, pour le bonheur des populations ?

Rufisque, le 1er décembre 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)