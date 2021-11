Malades mentaux humiliés…l’appel déchirant de Ansoumana Dione

Malades Mentaux Errants : Le Temps Du Déshonneur (Par Ansoumana DIONE)

Au Sénégal, un phénomène inquiétant prend, de plus en plus, une certaine ampleur, sans que les autorités gouvernementales ne sévissent pour y mettre fin. Le lavage des malades mentaux errants qui, loin d’être une profession, est pratiqué par des groupes de personnes, à travers le pays. Et, tout est parti d’une femme, à Rufisque, ouvrant ainsi la voix à d’autres citoyens, tous hors la loi, qui se donnent en spectacle autour de ces personnes vulnérables, sans défense.

Généralement, ces individus qui se distinguent dans ces pratiques malsaines, car déchirant la dignité des malades mentaux errants, filmés de façon injuste et arbitraire, sont tous en quête de notoriété par rapport à cette frange de notre population. Il n’existe pas au Sénégal, une seule organisation reconnue pour laver ou coiffer des malades mentaux. Malheureusement, c’est presque devenu une triste mode dans ce pays, avec de nouveaux groupes qui entrent en action.

A l’origine de cette grave situation, la confiscation et la fermeture, depuis 2013, du Siège de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), par les autorités sanitaires d’alors, sur proposition de la Division de la Santé Mentale. Et, le but visé dans cet acte, est d’empêcher à cette organisation, reconnue en 2001, pour la prise en charge et la réinsertion sociale des malades mentaux errants, de pouvoir exercer sa noble mission.

Et, pourtant, en avril 2020, la Direction Générale de l’Action Sociale, avait transmis à l’actuel Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, une note technique, pour la restitution dudit Siège de l’ASSAMM à Kaolack. Heureusement qu’un nouveau document est sur la table du Président de la République, avec la même recommandation, suite à un séminaire tenu dans un Hôtel de la place, les 16 et 17 octobre 2021, dans le cadre de l’évolution de notre système sanitaire.

Rufisque, le 27 novembre 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)