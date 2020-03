Malade…Zahia toujours sexy sur son lit d’hôpital (Regardez)

Zahia Dehar vient de poster une photo d’elle sur un lit d’hôpital ! Ses fans se donc beaucoup inquiété pour la santé pour la jeune femme !

Zahia Dehar vient de poster une photo qui a beaucoup inquiété ses fans ! En effet, sur le cliché la jeune femme est allongée sur un lit d’hôpital…

Dimanche 29 mars 2020, Zahia Dehar a posté un cliché très inquiétant ! En effet que la photo en question le top model est allongée dans un lit Zahia… Mais également sous perfusion !

En cette période difficile de pandémie, les internautes se sont directement fait du mauvais sang ! En effet, ils ont directement pensé au pire !

Toutefois, la légende de Zahia Dehar laisse penser qu’il s’agit d’un problème de santé bénin ! En effet, cette dernière a écrit en légende « Vitamines » !

ZAHIA DEHAR, LES INTERNAUTES SE FONT DU MAUVAIS SANG

Sur la photo en question, Zahia Dehar prend la pose vêtue d’un pull blanc en laine ! Par ailleurs, la jeune femme n’a pas l’air très en forme ! En effet, elle prend la pose l’air plutôt fatigué !

Les internautes ont donc demandez à sa femme la raison de sa visite à l’hôpital ! Ils lui ont aussi souhaité un bon rétablissement ! MCE TV vous a donc sélectionnés quelques adorables commentaires de ses fans !

« Bon courage Zahia ! Prends tes vitamines et reste bien confiné chez toi ! » « Bon courage Zahia repose toi bien, on te souhaite tous beaucoup de courage, j’espère que ce n’est pas trop grave ! »

Ou encore : « Qu’est ce que tu as Zahia ? On s’inquiète beaucoup pour toi ! Soigne toi bien et n’hésite pas à abuser des vitamines ! » « J’espère que tu n as pas le coronavirus ! Repose toi bien ! » Peut on ainsi lire sur le réseau social !

On vous propose donc de regarder la photo en question ci-dessous ! Espérons donc que Zahia se rétablisse vite !