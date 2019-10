Zahia et sa mini jupe qui en dévoile beaucoup

Décidément, Zahia Dehar sait toujours comment s’y prendre pour faire rêver ses fans. Elle a de nouveau publié une photo très sexy sur son compte Instagram où elle dévoile ses magnifiques gambettes en mini-jupe. Découvrez cette photo dans la vidéo ci-dessous :

Zahia Dehar magnifique et sexy en mini-jupe

Pour égayer le dimanche de soir des internautes, Zahia Dehar a décidé de leur faire une jolie surprise. En effet, la bimbo s’est totalement transformée en une icône de mode et nous le fait savoir. C’est pourquoi, elle a publié un cliché à la fois élégant et sexy qui a ravi ses fans sur Instagram. Elle se dévoile dans une petite mini-jupe en tweed à carreaux portée avec un pull moulant en cachemire blanc. Agenouillée sur son lit, la belle nous dévoile ses magnifiques gambettes mais aussi sa croupe qui fait tout son succès. Un totale look Chanel au raffinement prononcé mais à la petite touche sensuelle, que la jeune femme sait user avec talent.

Les fans de Zahia Dehar totalement sous le charme de son nouveau look

Et, ce changement de style vestimentaire semble faire l’unanimité auprès des fans de Zahia Dehar. Dès la publication de cette photo, l’ex-bimbo a fait exploser les compteurs puisqu’elle a été aimée plus de 6 000 fois en seulement quelques heures. Sans compter les nombreux commentaires et compliments des internautes : « Sublime beauté ou encore » « so sexy », peut-on lire sous son cliché.

Une chose est sûre, la jeune femme est devenue un véritable emblème du monde de la mode. D’ailleurs, elle a dernièrement participé au défilé Lanvain durant la Fashion Week. Elle est apparue plus radieuse que jamais en compagnie d’une grande star : Tyga, l’ex de Kylie Jenner.

TDN (Tribunal du Net)